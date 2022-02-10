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    2021'de uzay trafiği son 50 yılın rekorunu kırdı

    Dünya'dan uzaya roket fırlatma sayıları artmaya devam ediyor. 2021'de uzay trafiği son 50 yılın rekorunu kırarken, rekabet daha da kızışıyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.02.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 10:44
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    2021'de uzay trafiği son 50 yılın rekorunu kırdı

    ABD ve Çin başta olmak üzere, son yıllarda uzay yarışı iyice kızışıyor. Ülkeler arası uzay yarışı devam ederken, Dünya'dan yük gönderme sayıları da artıyor.

    Açıklanan rakamlara göre, 2021'de uzay trafiği son 50 yılın rekorunu kırdı ve 103 görev gerçekleştirildi. Zirvede ise Asya ülkesi Çin var.

    Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi'nin (CASC) yayınladığı rapora göre Çin, geçen yıl uzaya 55 fırlatma görevi düzenledi ve bu görevlerde 191 ton yük uzaya gönderildi.

    ABD İKİNCİ SIRADA

    ABD, 51 fırlatma göreviyle Çin'in ardından ikinci sırada yer alsa da ağırlık bakımından 403,34 ton yük göndererek ilk sıraya yerleşti.

    CASC Yardımcı Direktörü Ma Tao, yaptığı açıklamada, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunu tamamlamak için 2022'de 6 insanlı sefer düzenlemeyi planladığını aktardı.

    roket


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