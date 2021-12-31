2021'in en çok indirilen mobil oyun ve uygulamaları

2021'in en çok indirilen mobil oyun ve uygulamaları

Apptopia, 2021'de en çok indirilen mobil uygulama ve oyunların listesini yayınladı. İşte Android ve iOS platformunda zirvedeki isimler...

Mobil uygulama analiz şirketi Apptopia, 2021 yılının en popüler uygulama ve oyunlarını yayınladı.

Android ve iOS platformlarından gelen verilerle oluşturulan listede, oyun ve uygulamaların toplam indirilme sayıları da paylaşıldı.

EN POPÜLER MOBİL UYGULAMA TIKTOK

2021'in en popüler uygulaması 656 milyon kez indirilen TikTok oldu. İkinci sırada ise 545 milyon indirme sayısına ulaşan Instagram yer aldı. Facebook, 416 milyon indirme ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

2021'in en popüler 10 mobil uygulaması ve indirilme sayıları şu şekilde:

TikTok - 656 milyon

Instagram - 545 milyon

Facebook - 416 milyon

WhatsApp - 395 milyon

Telegram - 329 milyon

Snapchat - 327 milyon

Zoom - 300 milyon

Messenger - 268 milyon

CapCut - 255 milyon

Spotify - 203 milyon

EN POPÜLER MOBİL OYUN: SUBWAY SURFERS

Apptopia verilerine göre, 2021'in en popüler oyunu Subway Surfers oldu. Yılların eskitemediği oyun, bu yıl tam 191 milyon kez indirildi. İkinci sırada ise 182 milyon indirmeyle Roblox var.

2021'in en popüler 10 mobil oyunu ve indirilme sayıları şu şekilde: