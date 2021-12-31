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    2021'in en çok indirilen mobil oyun ve uygulamaları

    Apptopia, 2021'de en çok indirilen mobil uygulama ve oyunların listesini yayınladı. İşte Android ve iOS platformunda zirvedeki isimler...
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 17:47
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    2021'in en çok indirilen mobil oyun ve uygulamaları

    Mobil uygulama analiz şirketi Apptopia, 2021 yılının en popüler uygulama ve oyunlarını yayınladı.

    Android ve iOS platformlarından gelen verilerle oluşturulan listede, oyun ve uygulamaların toplam indirilme sayıları da paylaşıldı.

    EN POPÜLER MOBİL UYGULAMA TIKTOK

    2021'in en popüler uygulaması 656 milyon kez indirilen TikTok oldu. İkinci sırada ise 545 milyon indirme sayısına ulaşan Instagram yer aldı. Facebook, 416 milyon indirme ile üçüncü sırada kendine yer buldu.

    2021'in en popüler 10 mobil uygulaması ve indirilme sayıları şu şekilde:

    • TikTok - 656 milyon
    • Instagram - 545 milyon
    • Facebook - 416 milyon
    • WhatsApp - 395 milyon
    • Telegram - 329 milyon
    • Snapchat - 327 milyon
    • Zoom - 300 milyon
    • Messenger - 268 milyon
    • CapCut - 255 milyon
    • Spotify - 203 milyon

    mobil uygulama

    EN POPÜLER MOBİL OYUN: SUBWAY SURFERS

    Apptopia verilerine göre, 2021'in en popüler oyunu Subway Surfers oldu. Yılların eskitemediği oyun, bu yıl tam 191 milyon kez indirildi. İkinci sırada ise 182 milyon indirmeyle Roblox var.

    2021'in en popüler 10 mobil oyunu ve indirilme sayıları şu şekilde:

    • Subway Surfers - 191 milyon
    • Roblox - 182 milyon
    • Bridge Race - 169 milyon
    • Garena Free Fire - New Age - 154 milyon
    • Among Us - 152 milyon
    • Hair Challenge - 138 milyon
    • Join Clash - 136 milyon
    • 8 Ball Pool - 130 milyon
    • Ludo King - 125 milyon
    • Candy Crush Saga - 119 milyon

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