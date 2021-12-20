2021'in en çok oyun oynanan 10 platformu

2021'in en çok oyun oynanan 10 platformu

HowLongToBeat, 2021'in en çok oyun oynanan platformlarını açıkladı. PlayStation 3'ün yeni konsolları geride bıraktığı listeye gelin daha yakından bakalım.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle internette geçirilen süre ve oyun zamanları oldukça arttı.

HowLongToBeat, resmi twitter hesabı üzerinden 2021'in en çok oyun oynanan platformlarını açıkladı.

Donanımhaber'de yer alan habere göre, 2021'in en çok oyun oynanan platformu tahmin edebileceğiniz gibi PC'ler oldu.

PlayStation 4 ve son iki yılın en popüler konsolu Nintendo Switch ise sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

PS3'TEN BÜYÜK BAŞARI

Listedeki en şaşırtıcı durum ise yıllar önce satışa çıkan PlayStation 3 konsolunun hala oldukça popüler olması.

PS3, yeni nesil Xbox konsolu Xbox Series X/S modellerini geride bırakarak altıncı sırada yer alıyor. Ancak bu listenin sadece HowLongToBeat'e kayıtlı üyelerin verileriyle oluşturulduğunu hatırlatalım.ii

Açıklanan verilere göre, 2021'in en çok oyun oynanan platformu şu şekilde: