2022 iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu

iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri sahiplerini buldu. 2022'nin büyük ödülünü kazanan fotoğraf iPhone 11 ile çekildi.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'nin (IPPAWARDS) kazananları belli oldu

Yarışmada büyük ödülün sahibi "Musul'un Çocuğu" isimli fotoğrafla İtalyan fotoğrafçı Antonio Denti oldu.

Kazanan fotoğraflar

Yarışmanın kazananı olan aşağıdaki fotoğraf, iPhone 11 kullanılarak Irak'ta çekildi. Fotoğrafta, arka planda yıkılan binaların olduğu şehirde, bir askerin masum bir çocuğun yüzüne dokunduğu an yer alıyor.

Yarışmanın ikinci kazananı ise Anti-Sosyal Mesafe fotoğrafıyla İsveçli Rachel Sela oldu. Söz konusu ilginç fotoğraf, iPhone 12 kullanılarak çekildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Kelley Dallas'ın dereceye giren Kemanlı Kız fotoğrafı ise iPhone 13 Pro ile çekildi ve ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Belirlenen 16 kategorideki ilk üç ödülleri Avustralya, Kanada, Çin, Mısır, Fransa, Yunanistan, Hindistan, İtalya, Japonya, Hollanda, San Marino, Polonya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya gibi ülkelerden fotoğrafçılara verildi.

Aşağıdaki bağlantıdan, ödül kazanan tüm fotoğraflara ulaşabilirsiniz.