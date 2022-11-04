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- 2022 Sony Xperia modelleri Android 13 güncellemesine kavuştu
2022 Sony Xperia modelleri Android 13 güncellemesine kavuştu
- Haber Merkezi
- 04.11.2022 - 17:49
Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını tamamladı ve ilk olarak Pixel modellerine güncellemeyi sundu.
Android 13 güncellemesini; Samsung, Oppo, OnePlus, HMD, Motorola, Realme, Sony, Xiaomi ve Asus gibi diğer üreticileri de telefonlarına dağıtmaya başladı.
2022 Sony Xperia modelleri Android 13'e kavuştu
Sony, 2022 yılında tanıttığı Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili Xperia telefonlarına Android 13 güncellemesini sundu. Bu kapsamda, Xperia 1 IV ve Xperia 5 IV Android 13 güncellemesine kavuştu.
Xperia’nın pazar payı düşünüldüğünde, Sony’nin Android 13 için hızlı hareket etmesi kullanıcıları memnun ediyor.
Ancak Xperia 1 IV ve Xperia 5 IV, gelecek sene tanıtılacak Android 14 ile sürüm güncelleme desteğini kaybedecek. Telefonların güvenlik güncellemeleri ise 4 yıla yakın bir süre daha devam edecek.