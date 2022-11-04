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    2022 Sony Xperia modelleri Android 13 güncellemesine kavuştu

    Sony, 2022 yılında tanıttığı Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili Xperia telefonlarına Android 13 güncellemesini dağıtmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 17:49
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    2022 Sony Xperia modelleri Android 13 güncellemesine kavuştu

    Google, Android 13 işletim sistemi üzerindeki çalışmalarını tamamladı ve ilk olarak Pixel modellerine güncellemeyi sundu.

    Android 13 güncellemesini; Samsung, Oppo, OnePlus, HMD, Motorola, Realme, Sony, Xiaomi ve Asus gibi diğer üreticileri de telefonlarına dağıtmaya başladı.

    2022 Sony Xperia modelleri Android 13'e kavuştu

    Sony, 2022 yılında tanıttığı Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili Xperia telefonlarına Android 13 güncellemesini sundu. Bu kapsamda, Xperia 1 IV ve Xperia 5 IV Android 13 güncellemesine kavuştu.

    xperia

    Xperia’nın pazar payı düşünüldüğünde, Sony’nin Android 13 için hızlı hareket etmesi kullanıcıları memnun ediyor.

    Ancak Xperia 1 IV ve Xperia 5 IV, gelecek sene tanıtılacak Android 14 ile sürüm güncelleme desteğini kaybedecek. Telefonların güvenlik güncellemeleri ise 4 yıla yakın bir süre daha devam edecek.


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