2022 yılında en çok kullanılan 10 şifre

2022 yılında en çok kullanılan 10 şifre

Nordpass tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022 yılında en çok kullanılan şifreler belli oldu.

Şifre yöneticisi yazılımı NordPass’in yıllık olarak paylaştığı "En Yaygın Şifreler" raporu, 2022 yılı için yayınlandı.

Gerçekleşen veri ihlalleri nedeniyle sızdırılan şifreler, kullanıcıların bu konuda yeteri kadar önlem almadığını gösteriyor.

En çok kullanılan şifreler

Veri ihlalleri sonucu sızdırılan şifrelerden oluşan rapora göre, en yaygın şifreler arasında ilk sırada ‘password’ yer alıyor. 2021'de en çok kullanılan şifre olan "123456" ise 2022'de ikinci sıraya geriledi.

En çok kullanılan 20 şifre ise şu şekilde:

1. password (şifre)

2. 123456

3. 123456789

4. guest

5. qwerty

6. 12345678

7. 111111

8. 12345

9. col123456

10. 123123

Kullanıcılar şifre belirlerken, daha çok basit olmasını tercih ediyor. Sayıların, harflerin ve sembollerin klavye üzerindeki kolay kombinasyonları dünya çapındaki çoğu şifrede yer alıyor.

Saldırganlar kullandığınız diğer hizmetlere erişebileceğinden, hesaplarınızdan biri saldırıya uğradığında, bu sizi tehlikeli bir durumda bırakabilir.