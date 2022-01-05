2022 yılında yaşanacak astronomik olaylar

2022 yılında gözlemleyebileceğimiz astronomik olayları sizler için derledik.

Meteor yağmurları ve farklı astronomik olaylar ile geçen 2021 yılı artık sona erdi. Peki sırada ne var?

Quadrantid meteor yağmuru ile başlayan 2022 yılında, gözlemlenebilecek birçok astronomik olay olacak.

3 Ocak tarihine kadar süren Quadrantid meteor yağmurundan sonra, 4 Ocak’ta Dünya ile Güneş'in yılın en yakın konumuna geldi. Aynı zamanda bu konumda Dünya, saniyede yaklaşık 19 mil olan en hızlı yörünge hızına ulaştı.

BUGÜN SAHNE JÜPİTER'İN

5 Ocak’ta gün batımından sonra güneybatı yönünde gözükecek Jüpiter, gözlemlenebilir olacak.

Bununla birlikte 29 Ocak’ta, Mars yakınlarında ve güneydoğu yönünde Venüs bizleri karşılayacak.

NASA'nın Artemis görevine ev sahipliği yapacak şubat ayında ise Ay'a insansız uçuş denemeleri başlayacak.

Toplam 12 Dolunay'a ev sahipliği yapacak 2022 yılında, ayrıca Dünya ile Ay'ın en yakın konuma gelmesi ile iki Süper Ay ortaya çıkacak.

Bizlere yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözükecek Süper Ay ile beraber Güneş tutulmalarının da yaşanması bekleniyor.

Ayrıca dört gözle bekleyeceğimiz James Webb Uzay Teleskobu'nun yapacağı gözlemler de 2022 yılına damga vurabilir.