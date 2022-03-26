2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya çapında 90 ülkeden 5 bin 500'den fazla fotoğrafın katıldığı 2022 Mobil Fotoğraf Ödülleri’nin (MPA) kazananları belli oldu.

11’incisi düzenlenen yarışmada yalnızca akıllı telefon ve tabletten çekilen fotoğraflar dikkate alınırken, yarışmayı Şanghaylı fotoğrafçı Liu KunKun kazandı.

WENDY BAUER'IN FOTOĞRAFI

Fotoğrafçı Wendy Bauer, bu kareyi Avustralya'nın batısındaki Kimberly Sahili üzerinden yaptığı bir uçuş sırasında çekti.



Manzara ve Yaban Hayatı kategorisinde kısa listeye giren resim, kıyı şeridinin dolambaçlı nehirlerini, saklı koylarını ve bozulmamış vahşi doğayı kuş bakışı olarak sunuyor.





KAMÇATKA'NIN MİSTİK DÜNYASI

'Kamçatka'nın Mistik Dünyası' adlı fotoğraf Rina Gromova tarafından çekilen ve Manzara ve Yaban Hayatı kategorisinde listeye girdi.

Gromova, Rusya'nın uzak doğusundaki buzlu Kamçatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskaya yanardağının hakim zirvesini, merceksi bir 'UFO' bulutuyla yakalıyor.

DÜNYANIN SONU

Bir kayanın kenarına tünemiş bu figür, Carlos Martinez tarafından şekilde çekilmiş.



Siluet kategorisinde kısa listeye giren karamsar fotoğrafın adı 'Dünyanın Sonu'.





SONBAHARA AÇILAN KAPI

Carlos Martinez'in listedeki ikinci çalışması olan 'Sonbahara Açılan Kapı' başlıklı bu rüya gibi fotoğraf, Seyahat ve Ulaşım kategorisinde kısa listeye kaldı.





LİCHTENSTEİN KALESİ

Almanya'da sisle kaplı Lichtenstein Kalesi ve neo-Gotik mimarisi, fotoğrafçı Mariko Klug'un fotoğrafına konu oldu.

Büyüleyici fotoğraf, Seyahat ve Ulaşım kategorisinde kısa listeye alındı.





GREAT SAND DUNES ULUSAL PARKI

Fotoğrafçı Kelley Dallas, Colorado'daki Great Sand Dunes Ulusal Parkı'nda bir yürüyüş sırasında bu çarpıcı fotoğrafı çekti.

Fotoğraf, Manzara kategorisinde kısa listeye alındı.

SONORAN ÇÖLÜ

Bu canlı gökkuşağı, Arizona merkezli fotoğrafçı Joseph Cyr tarafından çekildi ve Manzara ve Yaban Hayatı kategorisinde kısa listeye alındı.



Etkileyici fotoğraf, saguaro kaktüslerinin vahşi doğada büyüdüğü dünyadaki tek yer olan Sonoran Çölü'nde çekildi.





SENTİNELS İN THE SNOW

Joseph Cyr tarafından listeye giren ikinci fotoğraf 'Sentinels in the Snow' Arizona, Saguaro Ulusal Parkı'nda çekildi ve Peyzaj ve Yaban Hayatı kategorisinde kısa listeye alındı.





YOSEMİTE ULUSAL PARKI

Bu fotoğrafta Garrine Tsang, Yosemite Ulusal Parkı'nın nefes kesici bir manzarasını sunuyor.



Kanada merkezli fotoğrafçı, vadinin üzerinden akan doğal ışığı yakalarken, bu fotoğraf Siyah Beyaz kategorisinde kısa listeye girdi.





METROPOLİS

Fotoğrafçı Zhengjie Wu'nun 'Metropolis' başlıklı fotoğrafı, yayılan şehrin bunaltıcı havası konu alınırken, Mimarlık / Tasarım / Natürmort kategorisinde kısa listeye alındı.





YARLA DAĞI

Yarla Dağı, Tibet mitolojisinde önemli bir rol oynuyor ve Çin merkezli fotoğrafçı Chen Ma, onu tüm mistik ihtişamıyla burada yakalıyor.

Bu çarpıcı resim Siyah Beyaz kategorisinde kısa listeye alındı.

SİS VE GÜNEŞ IŞINLARI

Leonardo Prenol'un "Sis ve Güneş Işınları" başlıklı bu nefes kesici Manzara ve Yaban Hayatı kısa listeye alınmış resminde parıldayan ışıklar yapraklı dalları delip geçiyor.





GÜZELLİK VE GÜÇ

Irina Tsernjak, Manzara ve Yaban Hayatı kategorisinde finale kalan 'Güzellik ve Güç' başlıklı fotoğrafla jüriyi etkilemeyi başardı.





BALLYVOYLE TÜNELİ

Emma Mullan'ın bu Seyahat ve Ulaşım kısa listeye alınmış fotoğrafında, İrlanda'daki Ballyvoyle Tüneli'nin ağzından cesur bir bisikletçi çıkıyor.



1878'de inşa edilen eski demiryolu tüneli, Waterford'dan Dungarvan'a 46 kilometrelik bisiklet yoluyla biliniyor.





DESTİNATİON MOON RİNG

Kaliforniya merkezli fotoğrafçı John Nieto, bu mükemmel zamanlamalı çekimi San Francisco'nun çatıları arasında yaptı.



'Destination Moon Ring' adlı fotoğraf, Siyah Beyaz kategorisinde kısa listeye girdi.





ŞELALENİN ARKASINDA YOLCULUK

Manzara ve Yaban Hayatı kategorisinde kısa listeye kalan ve Anndrea Lewis tarafından 'Şelalenin Arkasında Yolculuk' adlı fotoğraf, dünyanın en ünlü şelalesi olan Niagara Şelalesi'nin kışın geldiği hali gözler önüne seriyor.





MUTLU YER

Julio Lucas, Colorado'daki Rocky Mountain National Park'ta yürüyüş yaparken yemyeşil vahşi doğanın bu fotoğrafını çekti.



'Mutlu Yer' başlıklı Lucas, fotoğraf ile ilgili bunun 'bir an önce geri döneceği bir yer' olduğunu söyledi.





THE ROAD HOME

Yalnız bir ağaç, Viki Murray'in 'The Road Home' adlı bu sade görüntüsünde bir etki yaratırken, fotoğraf Siyah Beyaz kategorisinde kısa listeye kaldı.





YARIŞMAYI KAZANAN FOTOĞRAF

Yarışmanın kazananı olan Liu KunKun'un portföyündeki bu renkli fotoğraf listeye girdi.

KunKun fotoğrafları ile ilgili, "Manzaranın orijinal düzenini bozmaya ve ardından yeni soyut görüntüleri ifade etmek ve fotoğrafın sınırlarını keşfetmek için basit bir görsel dille yeniden yığmaya ve yeniden düzenlemeye çalışıyorum" diye konuştu.