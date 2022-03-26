Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
661.439
1.69%
BTXN Coin
41.10
-0.93%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

    Dünya çapında 90 ülkeden 5 bin 500'den fazla fotoğrafın katıldığı 2022 Mobil Fotoğraf Ödülleri’nin (MPA) kazananları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 00:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

    11’incisi düzenlenen yarışmada yalnızca akıllı telefon ve tabletten çekilen fotoğraflar dikkate alınırken, yarışmayı Şanghaylı fotoğrafçı Liu KunKun kazandı.

    WENDY BAUER'IN FOTOĞRAFI

    Fotoğrafçı Wendy Bauer, bu kareyi Avustralya'nın batısındaki Kimberly Sahili üzerinden yaptığı bir uçuş sırasında çekti.

    Manzara ve Yaban Hayatı kategorisinde kısa listeye giren resim, kıyı şeridinin dolambaçlı nehirlerini, saklı koylarını ve bozulmamış vahşi doğayı kuş bakışı olarak sunuyor.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #1

    KAMÇATKA'NIN MİSTİK DÜNYASI

    'Kamçatka'nın Mistik Dünyası' adlı fotoğraf Rina Gromova tarafından çekilen ve Manzara ve Yaban Hayatı kategorisinde listeye girdi.

    Gromova, Rusya'nın uzak doğusundaki buzlu Kamçatka Yarımadası'ndaki Klyuchevskaya yanardağının hakim zirvesini, merceksi bir 'UFO' bulutuyla yakalıyor.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #2

    DÜNYANIN SONU

    Bir kayanın kenarına tünemiş bu figür, Carlos Martinez tarafından şekilde çekilmiş.

    Siluet kategorisinde kısa listeye giren karamsar fotoğrafın adı 'Dünyanın Sonu'.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #3

    SONBAHARA AÇILAN KAPI

    Carlos Martinez'in listedeki ikinci çalışması olan  'Sonbahara Açılan Kapı' başlıklı bu rüya gibi fotoğraf, Seyahat ve Ulaşım kategorisinde kısa listeye kaldı.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #4

    LİCHTENSTEİN KALESİ

    Almanya'da sisle kaplı Lichtenstein Kalesi ve neo-Gotik mimarisi, fotoğrafçı Mariko Klug'un fotoğrafına konu oldu.

    Büyüleyici fotoğraf, Seyahat ve Ulaşım kategorisinde kısa listeye alındı.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #5

    GREAT SAND DUNES ULUSAL PARKI

    Fotoğrafçı Kelley Dallas, Colorado'daki Great Sand Dunes Ulusal Parkı'nda bir yürüyüş sırasında bu çarpıcı fotoğrafı çekti.

    Fotoğraf, Manzara kategorisinde kısa listeye alındı.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #6

    SONORAN ÇÖLÜ

    Bu canlı gökkuşağı, Arizona merkezli fotoğrafçı Joseph Cyr tarafından çekildi ve Manzara ve Yaban Hayatı kategorisinde kısa listeye alındı.

    Etkileyici fotoğraf, saguaro kaktüslerinin vahşi doğada büyüdüğü dünyadaki tek yer olan Sonoran Çölü'nde çekildi.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #7

    SENTİNELS İN THE SNOW

    Joseph Cyr tarafından listeye giren ikinci fotoğraf 'Sentinels in the Snow' Arizona, Saguaro Ulusal Parkı'nda çekildi ve Peyzaj ve Yaban Hayatı kategorisinde kısa listeye alındı.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #8

    YOSEMİTE ULUSAL PARKI

    Bu fotoğrafta Garrine Tsang, Yosemite Ulusal Parkı'nın nefes kesici bir manzarasını sunuyor.

    Kanada merkezli fotoğrafçı, vadinin üzerinden akan doğal ışığı yakalarken, bu fotoğraf Siyah Beyaz kategorisinde kısa listeye girdi.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #9

    METROPOLİS

    Fotoğrafçı Zhengjie Wu'nun 'Metropolis' başlıklı fotoğrafı, yayılan şehrin bunaltıcı havası konu alınırken, Mimarlık / Tasarım / Natürmort kategorisinde kısa listeye alındı.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #10

    YARLA DAĞI

    Yarla Dağı, Tibet mitolojisinde önemli bir rol oynuyor ve Çin merkezli fotoğrafçı Chen Ma, onu tüm mistik ihtişamıyla burada yakalıyor.

    Bu çarpıcı resim Siyah Beyaz kategorisinde kısa listeye alındı.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #11

    SİS VE GÜNEŞ IŞINLARI

    Leonardo Prenol'un "Sis ve Güneş Işınları" başlıklı bu nefes kesici Manzara ve Yaban Hayatı kısa listeye alınmış resminde parıldayan ışıklar yapraklı dalları delip geçiyor.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #12

    GÜZELLİK VE GÜÇ

    Irina Tsernjak, Manzara ve Yaban Hayatı kategorisinde finale kalan 'Güzellik ve Güç' başlıklı fotoğrafla jüriyi etkilemeyi başardı.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #13

    BALLYVOYLE TÜNELİ

    Emma Mullan'ın bu Seyahat ve Ulaşım kısa listeye alınmış fotoğrafında, İrlanda'daki Ballyvoyle Tüneli'nin ağzından cesur bir bisikletçi çıkıyor.

    1878'de inşa edilen eski demiryolu tüneli, Waterford'dan Dungarvan'a 46 kilometrelik bisiklet yoluyla biliniyor.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #14

    DESTİNATİON MOON RİNG

    Kaliforniya merkezli fotoğrafçı John Nieto, bu mükemmel zamanlamalı çekimi San Francisco'nun çatıları arasında yaptı.

    'Destination Moon Ring' adlı fotoğraf, Siyah Beyaz kategorisinde kısa listeye girdi.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #15

    ŞELALENİN ARKASINDA YOLCULUK

    Manzara ve Yaban Hayatı kategorisinde kısa listeye kalan ve Anndrea Lewis tarafından 'Şelalenin Arkasında Yolculuk' adlı fotoğraf, dünyanın en ünlü şelalesi olan Niagara Şelalesi'nin kışın geldiği hali gözler önüne seriyor.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #16

    MUTLU YER

    Julio Lucas, Colorado'daki Rocky Mountain National Park'ta yürüyüş yaparken yemyeşil vahşi doğanın bu fotoğrafını çekti.

    'Mutlu Yer' başlıklı Lucas, fotoğraf ile ilgili bunun 'bir an önce geri döneceği bir yer' olduğunu söyledi.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #17

    THE ROAD HOME

    Yalnız bir ağaç, Viki Murray'in 'The Road Home' adlı bu sade görüntüsünde bir etki yaratırken, fotoğraf Siyah Beyaz kategorisinde kısa listeye kaldı.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #18

    YARIŞMAYI KAZANAN FOTOĞRAF

    Yarışmanın kazananı olan Liu KunKun'un portföyündeki bu renkli fotoğraf listeye girdi.

    KunKun fotoğrafları ile ilgili, "Manzaranın orijinal düzenini bozmaya ve ardından yeni soyut görüntüleri ifade etmek ve fotoğrafın sınırlarını keşfetmek için basit bir görsel dille yeniden yığmaya ve yeniden düzenlemeye çalışıyorum" diye konuştu.

    2022 yılının Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu #19


    İlginizi Çekebilir

    Güngören'de gence saldıran pitbull barınağa teslim edildi
    Gündem

    Güngören'de gence saldıran pitbull barınağa teslim edildi

    İzmir'de Ramazan pidesi 6 liradan satılacak
    3. Sayfa

    İzmir'de Ramazan pidesi 6 liradan satılacak

    BitBot ile hemen kazanın!
    Bitbot

    BitBot ile hemen kazanın!

    Görüş Bildir