2022'de 30 TB kapasiteli harddiskler geliyor

Dünyanın en büyük disk üreticilerinden SDK, 30 TB kapasiteli harddisklerin ilk örneklerini gelecek yıl karşımıza çıkaracak.

Sabit disk sürücüleri söz konusu olduğunda, dünyanın en büyük plaka üreticilerinden biri olan SDK, Mikrodalga Destekli Anahtarlama Destekli Manyatik Kayıt (MAS-MAMR) kullanan yeni bir kayıt teknoloji geliştirdiğini açıkladı.

Toshiba ile beraber geliştirilen yeni teknoloji, önümüzdeki birkaç sene içinde daha geniş kapasiteli sabit sürücülerin karşımıza çıkmasını sağlayacak.

30 TB KAPASİTELİ HDD'LER YOLDA

Yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında 30 TB kapasite sunan harddisklere merhaba diyebiliriz.

SDK, bu yılın başlarında ilk nesil MAMR teknolojisini duyurmuştu. Ardından Toshiba da 2021 yılının şubat ayında 18 TB kapasiteli MG09 serisini piyasaya sürerek bu yoldan ilerlemişti.