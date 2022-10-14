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    2022'de 5.3 milyon cep telefonu çöpe atılacak

    Uluslararası Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Forumu, bu yıl 5.3 milyar cep telefonunun çöpe atılacağını duyurdu.
    • 14.10.2022 - 11:03
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    2022'de 5.3 milyon cep telefonu çöpe atılacak

    Küresel ticaret verileri "e-atık" kaynaklı çevresel sorunun artan boyutunu gözler önüne seriyr.

    Araştırmalar, pek çok insanın eski telefonlarını geri dönüşümle değerlendirmek yerine elinde tuttuğunu gösteriyor.

    Dünya genelinde 16 milyar adet cep telefonunun olduğu belirtiliyor. Uluslararası Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Forumu, bu yıl 5.3 milyar cep telefonunun çöpe atılacağını söylüyor.

    Elektronik atıklar hızla yükseliyor

    AA'nın haberine göre, çamaşır ve tost makinelerinden tablet bilgisayarlara ve küresel konumlandırma sistemi (GPS) cihazlarına kadar çeşitli elektrikli ve elektronik atık "dağının" 2030'a kadar yılda 74 milyon ton artacağı öngörülüyor.

    2022 de 5.3 milyon cep telefonu çöpe atılacak #1

    Dünya genelinde e-atıkların yüzde 17'den biraz fazlası düzgün biçimde geri dönüştürülürken Birleşmiş Milletlerin (BM) hedefi bunu 2023 yılında yüzde 30'a çıkarmak.


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