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    2022'de bilgisayar satışları düşmeye devam ediyor

    PC satışları, pandemi dönemindeki yüksek ivmeyi kaybetti ve yeniden düşüşe geçti.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 12:37
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    2022'de bilgisayar satışları düşmeye devam ediyor

    2017 yılında dibi gören PC satışları, 2021’de yüzde 14,8 büyümeyi başardı. Bu büyümedeki en önemli etken ise koronavirüs nedeniyle gelen kısıtlamalar ve uzaktan çalışma uygulamaları oldu.

    Öte yandan, 2022 yılında pandeminin etkisini yitirmesi ve küresel çip tedarik sorunlarının baş göstermesi, satışları olumsuz yönde etkiliyor.

    Advanced Micro Devices (AMD) CEO'su Lisa Su, iki yıldır yükselen PC pazarının bu yıl yavaşlama dönemine girdiğini söyledi.

    AMD CEO'su, uzun bir yüksek dönemin ardından gerilemenin doğal olduğunu, yüksek performans ve uyarlanabilir bilgi işlem pazarının hala büyüdüğünü sözlerine ekledi.

    laptop

    Satışlar düşmeye devam ediyor

    Araştırma firması Canalys, geçen hafta yayınladığı raporda, tüketici ve eğitim için PC segmentlerine olan talebin, piyasa doygunluğu ve enflasyon endişeleri nedeniyle daha da yavaşladığını, ilk çeyrek ABD PC sevkiyatlarının art arda üçüncü çeyrekte düşüş yaşadığını bildirdi.

    AMD; bulut bilişim, veri merkezi yongaları ve yapay zeka uygulamalarında kullanılan bilgisayar taleplerinde ise  "muazzam" bir artış gördüğünü söylüyor.


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