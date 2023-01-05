Petrol
78.23
0.50%
Euro
19.9353
0.22%
Dolar
18.7545
0.06%
Altın
1.114
-0.31%
Borsa
5414
0.00%
Bitcoin
318.751
-0.52%
BTXN Coin
7.10
-5.20%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    2022'de en çok kullanılan tarayıcılar

    Microsoft Edge, Apple'ın Safari masaüstü tarayıcısını geçerek ikinci sıradaki yerini korurken, Chrome liderliğini sürdürdü. İşte en çok kullanılan internet tarayıcılarında son durum...
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 10:27
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 11:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022'de en çok kullanılan tarayıcılar

    2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı unvanını kazanan Google Chrome, halihazırda dünyanın en çok tercih edilen tarayıcısı konumunda.

    Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellikle mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer alabiliyor.

    Chrome aralık ayında da açık ara lider

    StatCounter tarafından yayınlanan aralık ayı verilerine baktığımızda, dünyanın en popüler internet tarayıcısının yüzde 66,16'lık pazar payıyla Google Chrome olmaya devam ettiğini görüyoruz.

    2022 de en çok kullanılan tarayıcılar #1

    Edge, Safari'ye geçti

    Rapora göre, Microsoft Edge artık en popüler ikinci masaüstü tarayıcısı. Mart 2022'de Apple'ın Safari'sini geçmeyi başaran Edge, o zamandan bu yana koltuğunu korudu ve 10,99'luk pazar payıyla ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

    Yalnızca Mac'lerde bulunmasına rağmen, Apple'ın masaüstü tarayıcısı Safari, yüzde 8,98 pazar payıyla en popüler üçüncü tarayıcı olarak listede yer aldı.

    Firefox yüzde 7,22 ile dördüncü, Opera ise yüzde  3,29 ile beşinci sırada kendine yer buldu.


    PSG'den Lionel Messi'ye şampiyonluk karşılaması
    Dünyadan futbol

    PSG'den Lionel Messi'ye şampiyonluk karşılaması

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Yaşar İpek, çenesini yaptırdı
    Magazin

    Yaşar İpek, çenesini yaptırdı

    Görüş Bildir