2022'de gerçekleşecek Ay görevleri

Hindistan, Japonya, Rusya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, 2022'de Ay'a ulaşmak için yarışacak.

2021'de pek fazla hareketlilik olmasa da 2022 yılına Ay görevleri damga vuracak. Başta NASA olmak üzere birçok kurum ve ülke, bu yıl Ay'a ulaşmak için kıyasıya rekabete girecek.

2022'de gerçekleşecek olan Ay görevlerinin hepsi mürettebatsız uzay uçuşları olacak ve çoğunlukla bu görevler, 10 yıldan kısa bir süre içinde Ay yüzeyinde sürdürülebilir bir insan varlığı için zemin hazırlayacak.

NASA VE ARTEMIS PROJESİ

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak. NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

Hedef olarak güney kutbunun seçilmesinin sebebi ise yakın zamanda Ay'ın güney kutbunda donmuş halde su keşfedilmiş olması.

Keşiften sonra ABD dışında diğer ülkelerin uzay kuruluşları da dikkatini bu yöne çevirmişti.

Artemis programı tamamlandığında Ay'ın yerleşme ve kolonizasyon için hazır hale geleceği düşünülüyor.

HİNDİSTAN YENİDEN DENEYECEK

Daha önceki bir Ay inişinin başarısız olmasından iki yıl sonra Hindistan Uzay Araştırmaları Örgütü (ISRO), şimdi 'Chandrayaan-3' adlı bir Ay keşif görevi planlıyor.

Görev kapsamında, 2022'nin üçüncü çeyreğinde, Ay'da gezen bir robot ve sabit iniş aracı taşıyan bir uzay aracı fırlatılacak.

JAPONYA'NIN İKİ AY GÖREVİ VAR

Japon Uzay Ajansı (JAXA), Nisan 2022'de bir Ay'a iniş aracı fırlatmayı planlıyor. SLIM (Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş) olarak adlandırılan bu araç, Ay'a iniş için Ay kraterlerini keşfedecek.

X-ışınlı Görüntüleme ve Spektroskopi Misyonu (XRISM) uzay teleskobu da araçta görev yapacak.

Japon uzay şirketi ispace de 2022'nin ikinci yarısında Ay'a bir iniş aracı gönderecek. Mission 1 (M1), JAXA'nın ticari Ay keşif programı 'Hakuto-R kapsamında iki keşif robotunu Ay'a taşıyacak.

Bunlardan biri, JAXA tarafından yapıldı ve Ay'ın yüzeyini keşfedecek küçük ölçekli, iki tekerlekli bir gezici robot.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yapımı dört tekerlekli Rashid isimli robot ise Ay toprağını analiz edecek.

RUSYA'NIN LUNA 25 MİSYONU

Rusya'nın 2022 ay misyonu, Luna 25 olarak adlandırılıyor. Bu, Rusya'nın hem 45 yıl sonra Ay yüzeyine yaptığı hem de Ay'ın güney kutbuna inecek ilk görev olacak.

Rus uzay ajansı Roscosmos, bu uçuşu Temmuz 2022'de gerçekleştirmeyi planlıyor.

GÜNEY KORE DE AY'LA İLGİLENİYOR

Güney Kore'nin uzay ajansı Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü, Kore Pathfinder Lunar Orbiter'ı (KPLO) Ağustos 2022'de Ay'a fırlatacak. KPLO, Ay'ın yüzeyini inceleyecek ve ay kutuplarına yapılacak gelecekteki görevlerin planlanmasına yardımcı olacak.