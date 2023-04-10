2022'de Türkiye'de 65 milyar 256 milyon GB internet kullanıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında 319 milyar dakikadan fazla telefonda konuşulduğunu, 65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullanıldığını söyledi.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu" hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl sonu itibarıyla mobil abone sayısının 90,3 milyona ulaştığının altını çizen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Mobil abone yaygınlığı ise yüzde 105,9 oldu. Mobil abonelerin 82,9 milyonu 2016'da hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih etti.



4,5G hizmeti toplam abonelerin yüzde 91,8'ini oluşturdu. M2M abone sayısı 8,1 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 8,7 büyüme gösterdi.



2022 sonu itibarıyla taşınan toplam mobil numara sayısı 167,2 milyonu geçti. 2022 yılı içinde taşınan mobil numara sayısı ise 9,6 milyona yaklaştı.

"65 milyon GB internet kullanıldı"

Karaismailoğlu, "2021 yılının son çeyreğinde sabit genişbant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı 204 gigabyte iken, 2022 yılının son çeyreğinde bu rakamın 243 gigabyte'a yükseldiği, mobil abonelerde ise 2021 yılı dördüncü çeyreğinde 11 gigabyte olan veri kullanımının 14,8 gigabyte'a ulaştığı görüldü.

2022'nin tamamında ise 65 milyar 256 milyon gigabyte internet kullandık." bilgisini paylaştı.

Toplam 319,6 milyar dakikalık trafiğin yüzde 98,5'inin mobil şebekelerden başlatıldığını ifade eden Karaismailoğlu, 2022'nin son çeyreği itibarıyla mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 549 dakika olduğunu kaydetti.