2022'de Wi-Fi 6 teknolojisi, 5G'yi geride bırakacak

Deloitte’un hazırladığı rapora göre, 2022'de Wi-Fi 6 teknolojisiyle donatılmış cihazların satışı, 5G uyumlu cihazları geride bırakacak.

Wi-Fi 5 teknolojisinden daha hızlı olan Wi-Fi 6, aynı zamanda bir bölgedeki birçok cihazın aynı anda kablosuz bağlantı kurmasını sağlıyor.

1 GHz ve 5 GHz bantlarında çalışmaya ek olarak, 2,4 GHz bandında da çalışabilecek olan Wi-Fi 6 teknolojisi, bu bant aralığında iletişim sağlayan diğer cihazlarla da iletişim halinde olacak.

Daha hızlı Wi-Fi, artan bant genişliği nedeniyle Wi-Fi 6 tarafından sağlanan daha iyi yükleme ve indirme hızları (veya verim) anlamına geliyor.

2022'DE 5G'Yİ GEÇECEK

5G teknolojisi son dönemde kamuoyunun gündeminde daha sık yer alsa da Wi-Fi 6 teknolojisiyle donatılmış cihazların satışı, gelecek birkaç sene içinde 5G uyumlu cihazları geride bırakacak.

Deloitte'un tahminlerine göre 2022'de 5G uyumlu cihazlar pazarda 1,5 milyar dolarlık hacme ulaşacak, Wi-Fi 6 teknolojili cihazların satışı ise 2,5 milyar adedi geçecek.

Deloitte'un 2021 Küresel Gelişmiş Kablosuz Bağlantı Araştırmasına katılan 437 network yöneticisinin yüzde 45'i, firmalarının Wi-Fi 6 ve 5G teknolojilerini test ettiğini ya da kullandığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 65'i, Wi-Fi 6'nın 2023'e kadar en önemli ilk üç kablosuz teknoloji arasında yer alacağını öngörüyor. Bu oran 5G'de yüzde 76 seviyesinde.

5G'YE GÖRE DAHA UCUZ

.Rapora göre, Wi-Fi 6 ile 5G teknolojisi arasındaki kullanım farkı maliyetten kaynaklanıyor. Wi-Fi 6 teknolojisiyle donatılmış cihazlar 5G uyumlu cihazlara göre daha ucuz, ayrıca bu cihazlar 5G uyumlu cihazların aksine ücretsiz ve lisanssız spektrum üzerinden çalışıyor.

Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, fiber şebekesi üzerinden ultra yüksek bağlantı hızları sunulmasına imkan sağlayan Wi-Fi 6 teknolojisinin mevcut teknolojilere göre daha geniş kapsama imkanı sunduğunu belirerek, "Evlerde duvarlardan kaynaklanan kapsama sorunlarını da çözen Wi-Fi 6 teknolojisi, ileri kablosuz çözümler alanında 5G'nin önemli bir ortağı olacak. Wi-Fi 6 yakın gelecekte, yeni nesil bağlantı üzerinde hizmet sunan firmalara büyük faydalar sağlayacak." ifadelerini kullandı.