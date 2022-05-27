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    2022'nin en büyük ikinci satın alma işlemi tamamlanıyor

    Microsoft’un Activision’ı satın almasının ardından, 2022 yılının teknoloji dünyasındaki en büyük ikinci satın alma işlemi de gerçeğe dönüşüyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 10:28
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    2022'nin en büyük ikinci satın alma işlemi tamamlanıyor

    ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz günlerde resmen açıklamıştı.

    Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

    Söz konusu işlem, 2022 yılında teknoloji dünyasındaki en büyük satın alma olarak kayıtlara geçti.

    İkinci en büyük satıl alma tamamlanmak üzere

    Broadcom, VMware için 61 milyar dolar ödeyerek, Microsoft'un Activision'ı satın almasından sonra bu yılın ikinci en büyük satın alma işlemine imza atıyor.

    Bu satın almayla birlikte Broadcom’un yazılım kolu olan Broadcom Software Group, VMware olarak yeniden markalaşacak ve bu isimle faaliyet gösterecek.

    ABD merkezli yarı iletken şirketi Broadcom, satın alma işleminin 2023 mali yılında tamamlanmasını amaçlıyor.

    broadcom


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