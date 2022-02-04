- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- 2022'nin en çok beklenen 20 akıllı telefonu
2022'nin en çok beklenen 20 akıllı telefonu
- Haber Merkezi
- 04.02.2022 - 16:24
- Güncelleme : 04.02.2022 - 17:31
Koronavirüs ve çip krizi nedeniyle zor günler geçiren akıllı telefon sektörü, 2022'den oldukça umutlu. Özellikle, çip krizinin hafiflemesiyle önümüzdeki aylarda sevkiyatların daha da artması bekleniyor.
Akıllı telefon üreticileri ise, piyasaya sürecekleri yeni modellerle rekabeti artırmanın peşinde.
Uzmanlar, Google arama sonuçlarını analiz ederek 2022'nin en çok beklenen 20 akıllı telefon modelini listeledi. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.
EN ÇOK BEKLENEN TELEFON: iPHONE 14
Apple'ın önümüzdeki eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 14 modeli, 1.1 milyon kez aranarak yılın en çok beklenen telefonu oldu.
İkinci sırada 518 bin arama sorgusuyla önümüzdeki günlerde tanıtılacak Samsung Galaxy S22 var.
2022'nin en çok merak edilen üçüncü akıllı telefonu ise, 285 bin 470 aramayla iPhone SE 3 oldu.
ÇİNLİ MARKALARIN EN ÇOK MERAK EDİLEN MODELİ: VIVO V23
Çinli markaların modelleri arasında lider 195 bin 700 kez aranan Vivo V23 zirvede yer alırken, genel olarak en çok merak edilen 4. telefon olarak kayıtlara geçti.
Hemen arakasından, 165 bin 300 sorguyla henüz global pazarda çıkış yapmayan Xiaomi 12 modeli yer alıyor.
İşte 2022'nin en çok merak edilen 20 akıllı telefon modeli:
- Apple iPhone 14 - 1 milyon 110 bin 030 arama
- Samsung Galaxy S22 - 518 bin arama
- Apple iPhone SE 3 - 285 bin 470 arama
- Vivo V23 - 195 bin 700 arama
- Xiaomi 12 -165 bin 300 arama
- Oppo Reno 7 - 162 bin 610 arama
- OnePlus 10 - 148 bin 100 arama
- Realme GT 2 - 134 bin 700 arama
- Nokia X50 - 92 bin 100 arama
- Honor Magic 3 - 89 bin 720 arama
- Oppo Find N - 76 bin 900 arama
- Huawei Mate 50 - 44 bin 900 arama
- Poco X4 - 40 bin 500 arama
- Google Pixel 6a - 37 bin arama
- Redmi K50 - 37 bin arama
- Nokia 10/X60 - 33 bin 700 arama
- Google Pixel Fold - 24 bin 700 arama
- Poco F4 - 22 bin 200 arama
- OPPO Find X4/X5 - 16 bin 920 arama
- ASUS ROG Phone 6 - 16 bin 500 arama