2022'nin en çok beklenen 20 akıllı telefonu

2022'nin en çok beklenen 20 akıllı telefonu

Google arama sayıları analiz edilerek oluşturulan rapora göre, 2022'nin en çok merak edilen akıllı telefonları belli oldu.

Koronavirüs ve çip krizi nedeniyle zor günler geçiren akıllı telefon sektörü, 2022'den oldukça umutlu. Özellikle, çip krizinin hafiflemesiyle önümüzdeki aylarda sevkiyatların daha da artması bekleniyor.

Akıllı telefon üreticileri ise, piyasaya sürecekleri yeni modellerle rekabeti artırmanın peşinde.

Uzmanlar, Google arama sonuçlarını analiz ederek 2022'nin en çok beklenen 20 akıllı telefon modelini listeledi. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

EN ÇOK BEKLENEN TELEFON: iPHONE 14

Apple'ın önümüzdeki eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 14 modeli, 1.1 milyon kez aranarak yılın en çok beklenen telefonu oldu.

İkinci sırada 518 bin arama sorgusuyla önümüzdeki günlerde tanıtılacak Samsung Galaxy S22 var.

2022'nin en çok merak edilen üçüncü akıllı telefonu ise, 285 bin 470 aramayla iPhone SE 3 oldu.

ÇİNLİ MARKALARIN EN ÇOK MERAK EDİLEN MODELİ: VIVO V23

Çinli markaların modelleri arasında lider 195 bin 700 kez aranan Vivo V23 zirvede yer alırken, genel olarak en çok merak edilen 4. telefon olarak kayıtlara geçti.

Hemen arakasından, 165 bin 300 sorguyla henüz global pazarda çıkış yapmayan Xiaomi 12 modeli yer alıyor.

İşte 2022'nin en çok merak edilen 20 akıllı telefon modeli: