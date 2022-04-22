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    2022’nin ilk çeyreğinde en çok telefon satan markalar

    2022’nin ilk çeyreğinde en çok satan 5 akıllı telefon markası belli oldu. Samsung, bir kez daha liderliğini korumayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 10:37
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    2022’nin ilk çeyreğinde en çok telefon satan markalar

    Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan akıllı telefon üreticileri, birçok ülkedeki satış mağazalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

    Salgın nedeniyle artan talep, her ne kadar markalara olumlu yansısa da normalleşme döneminde satışlarda düşüş yaşanıyor.

    Samsung satışlarda lider

    Canalys tarafından yayınlanan rapora göre küresel akıllı telefon sevkiyatları 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 11’lik düşüş yaşarken, Samsung, yüzde 24 pazar payı ile liderliğini korumayı başardı.

    Güney Koreli şirket, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde elde ettiği satış rakamlarını, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 oranında artırmayı başardı.

    samsung

    Apple ikinci sırada

    İlk çeyrekte en çok satış yapan ikinci akıllı telefon markası ise Apple oldu. ABD merkezli şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalışla pazar payını yüzde 15 seviyelerine kadar düşürdü.

    Yüzde 14'lük pazar payıyla Apple'ın hemen ensesinde yer alan Çinli Xiaomi ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla pazar payını yüzde 1 artırdı.

    Dördüncü ve beşinci sırada ise sırasıyla yüzde 11 ve 10'luk pazar paylarıyla Oppo ve Vivo var.

    oppo vivo


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