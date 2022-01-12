2022'nin merakla beklenen 5 bilgisayar oyunu

Oyunseverler tarafından bu yıl en çok beklenen 5 bilgisayar oyununu listeledik.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle oyunlara olan ilgi ciddi şekilde arttı. Bu durum, pazardaki verilere de doğrudan yansıdı.

Newzoo Global Oyun Pazarı Raporu'na göre, 2021 yılında küresel oyun sektörü 180,3 milyar dolara ulaşarak önceki seneye göre yüzde 1,4’lük bir artış gösterdi.

Sektör büyüklüğünün 36,7 milyar dolarla yüzde 20'lik kısmını ise bilgisayar oyunları sektörü oluşturdu.

Bir bilgisayar ve bir oyunla günlerin birbirini kovalayacağı 2022 için gözler merakla beklenen oyunlarda.

Casper, 2022 yılında oyunseverlerin ekran başından ayrılamamasına neden olacak PC oyunlarını sıraladı.

1. GOD OF WAR

2018’de PlayStation'a özel çıkışının ardından bütün dünyada büyük yankı uyandıran God Of War, çok yakında PC kullanıcılarıyla buluşacak.

Sony'nin resmi Steam hesabında 329 TL'lik bir ön sipariş fiyatıyla listelenen God of War, 14 Ocak 2022 tarihinde Steam üzerinden erişime açılacak.

Gerçek 4K çözünürlüğü de destekleyecek oyun, ayrıca 21:9 geniş ekranlarda sorunsuz çalışacak ve NVIDIA’nın DLSS ve Reflex özelliklerine sahip olacak. Ayrıca efsane oyun, Türkçe altyazı seçeneğiyle gelecek.

2. ELDEN RING

Açık oyun dünyasına sahip ve test oyuncuları tarafından övgülerin sıralandığı Elden Ring, sosyal medyayı ve oyuncuları heyecanlandıracak yapıda duruyor.

Şimdiden reaksiyon videolarının ve bol incelemelerin yapılması beklenen oyun, 25 Şubat'ta bilgisayarlarda oynanabilecek. Ayrıca oyun, şu anda Steam üzerinden 499 TL'ye ön siparişe açık.

3. BALDUR'S GATE 3

Klasik izometrik rol yapma oyunları arasında merakla beklenen bir oyun varsa o da Baldur's Gate 3'tür.

Erken erişim versiyonunu oynayanların hayran kaldığı oyunun 2022'de çıkması bekleniyor, ancak hayal kırıklığı da oluşturabilecek bir şekilde ertelenmesi de söz konusu olabilir.

Oyunun erken erişim sürümü, şu anda Steam üzerinden 249 TL'ye satın alınabiliyor.

4. STARFIELD

Skyrim gibi bir efsaneyi oluşturan oyun firmasının yeni bilim kurgu oyunu olan Starfield da merakla beklenenler arasında.

Özelleştirilebilen karakter ile insanlığın en büyük gizemine cevap vermek için bir destansı yolculuğa çıkmak isteyen oyuncular, 11 Kasım'da oyuna erişebilecek.

5. HOGWARDS LEGACY

Büyük bir prodüksiyonla Harry Potter dünyasına oyuncuları çekecek bu oyun 1800'lerin sonunda geçecek bir aksiyon rol yapma oyunu olacak. Çıkış tarihi ile ilgili net bir bilgi olmasa da bu yıl içerisinde çıkması merakla beklenen oyunlar arasında yer alıyor.