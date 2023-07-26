2023'te satın alabileceğiniz en iyi 10 süper otomobil 2023 yılında satın alabileceğiniz en iyi 10 süper otomobili sizler için listeledik.

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Süper otomobiller, yüksek performans ve lüksün bir karışımını sunan araçlardır. Güçlü motorlar, aerodinamik tasarımlar ve etkileyici iç mekanlara sahipler.

Teknoloji ve performansın mükemmel bir birleşimiyle, hız tutkunları ve lüks araç hayranları için unutulmaz deneyimler sunacak harika modeller mevcut. İşte 2023'te satın alabileceğiniz en iyi 10 süper otomobil:

1. Ferrari 296 GTB

Ferrari 296 GTB, markanın en yeni V6 motorlu süper otomobilidir. 2,9 litrelik çift turboşarjlı V6 motor, 812 Superfast'tan daha fazla güç üretiyor ve 296 GTB'yi 0-100 km/s'ye 2,9 saniyede ulaştırıyor.

Fiyat: 322 bin dolar

2. Lamborghini Aventador SVJ Roadster

Lamborghini Aventador SVJ Roadster, markanın en güçlü ve en hızlı roadster'ıdır. 6,5 litrelik V12 motor, 770 beygir gücü üretiyor ve Aventador SVJ Roadster'ı 0-100 km/s'ye 2,9 saniyede ulaştırıyor.

Fiyat: 550 bin dolar

3. McLaren 720S Spider

McLaren 720S Spider, markanın en başarılı süper otomobillerinden biri olan 720S'in üstü açık versiyonudur. 4,0 litrelik V8 motor, 710 beygir gücü üretiyor ve 720S Spider'ı 0-100 km/s'ye 2,9 saniyede çıkarıyor.

Fiyat: 321 bin dolar

4. Porsche 911 Turbo S Cabriolet

Porsche 911 Turbo S Cabriolet, markanın en güçlü ve en hızlı cabriolet'idir. 3,8 litrelik çift turboşarjlı V6 motor, 650 beygir gücü üretiyor ve 911 Turbo S Cabriolet'i 0-100 km/s'ye 2,9 saniyede çıkarmayı başarıyor.

Fiyat: 217 bin dolar

5. Aston Martin DBS Superleggera Volante

Aston Martin DBS Superleggera Volante, markanın en lüks ve en güçlü modellerinden biri olarak dikkat çekiyor. 5,2 litrelik V12 motor, 725 beygir gücü üretiyor ve DBS Superleggera Volante'yi 0-100 km/s'ye 3,4 saniyede ulaştırıyor.

Fiyat: 333 bin dolar

6. Bentley Continental GT Speed Convertible

Bentley Continental GT Speed Convertible'de bulunan 6,0 litrelik W12 motor, 650 beygir gücü üretiyor ve Continental GT Speed Convertible'ı 0-100 km/s'ye 3,8 saniyede ulaştırıyor.

Fiyat: 302 bin dolar

7. Rolls-Royce Wraith Convertible

Rolls-Royce Wraith Convertible, markanın en lüks ve en güçlü otomobillerinden biridir. 6,6 litrelik V12 motor, 624 beygir gücü üretiyor ve Wraith Convertible'ı 0-100 km/s'ye 4,4 saniyede ulaştırıyor.

Fiyat: 311 bin dolar

8. Mercedes-AMG GT C Roadster

Markanın en güçlü ve en performanslı modellerinden biri olan Mercedes-AMG GT C Roadster,'da 4,0 litrelik çift turboşarjlı V8 motor, 550 beygir güç üretiyor ve otomobilin 0-100 km/s'ye 3,7 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Fiyat: 165 bin dolar

9. BMW M8 Cabriolet

BMW M8 Cabriolet, markanın en güçlü ve en performanslı cabriolet'idir. 4,4 litrelik çift turboşarjlı V8 motor, 600 beygir gücü üretiyor ve M8 Cabriolet'i 0-100 km/s'ye 3,3 saniyede ulaştırıyor.

Fiyat: 144 bin dolar

10. Audi R8 Spider

Audi R8 Spyder'daki 5,2 litrelik V10 motor, 602 beygir gücü üretiyor ve R8 Spyder'ı 0-100 km/s'ye 3,5 saniyede ulaştırıyor.

Fiyat: 171 bin dolar