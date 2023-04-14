2023'ün ilk 3 ayında 119 milyon dolarlık kripto para hırsızlığı yaşandı Crystal Blockchain tarafından yayımlanan rapora göre, bilgisayar korsanları 2023’ün ilk çeyreğinde 119 milyon dolarlık kripto para çaldı.

DHA

Kripto para kullanımının ve paraların değerlerinin artması sanal korsanları harekete geçirdi.

Her yıl milyonlarca dolarlık kripto varlık sanal hırsızların eline geçiyor.

2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirilen kripto para hırsızlıklarının bilançosu belli oldu.

İlk 3 ayda 119 milyon dolarlık hırsızlık

Crystal Blockchain tarafından hazırlanan rapora göre siber saldırganlar, 2023’ün ilk çeyreğinde 19 ihlal gerçekleştirdi ve bu ihlallerde toplamda 119 milyon dolar değerinde kripto para çalındı.

Raporda, bu yıl şimdiye kadarki en büyük kimlik avı saldırısında, ocak ayı sonlarında NFT koleksiyoneri Kevin Rose’un kişisel NFT cüzdanının ihlalinin yaklaşık 1 milyon dolar değerinde bir kayıpla sonuçlandığını ortaya koydu.

2022 bilançosu 4,17 milyar dolar

Öte yandan geçtiğimiz yıl 199 farklı siber güvenlik ihlalinde çalınan toplam miktarın 4,17 milyar dolar olduğu görüldü.

Söz konusu rapor, saldırıların çoğunlukla merkeziyetsiz protokolleri hedeflediğini de gösterdi.

Merkeziyetsiz finans protokolleri, 2022’de merkezi borsalara kıyasla 13 kat daha fazla saldırıya uğradı.

2023’ün ilk çeyreğinin en büyük DeFi ihlali ise şubat ayında Bonq DAO’ya yönelik saldırı olarak tanımlandı. Bonq DAO saldırısını Platypus Finance protokolüne yönelik ihlal izledi.