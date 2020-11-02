22 Android uygulamada zararlı reklam yazılımı keşfedildi

Android işletim sistemi için zararlı olduğu belirtilen 22 uygulama açıklandı. Google Play Store’dan kaldırılan söz konusu uygulamalar, zararlı reklam yazılımları barındırıyor.

Zararlı yazılım denince akla ilk gelen işletim sistemi olan Android, yıllardır bu tür saldırılara maruz kalıyor.

Google, her defasında bu uygulamaları mağazadan kaldırsa da silinen uygulamaların yerini, diğer zararlı uygulamalar dolduruyor.

Günümüzde bir milyardan fazla akıllı telefonda bulunan Android işletim sisteminde, zararlı yazılım içeren 22 uygulama daha keşfedildi.

ZARARLI REKLAM YAZILIMI

Araştırmacılar, Google Play Store'da yayınlanan ve “HiddenAds” isimli zararlı bir yazılım barındıran 22 uygulama keşfetti. Söz konusu uygulamalar, kullanıcıların karşısına ciddi oranda reklam çıkarıyor ve bazı zararlı sitelere yönlendirme yapıyor.

ZARARLI YAZILIM İÇEREN 22 ANDROID UYGULAMA

Zararlı yazılım içerdiği tespit edildikten sonra Google Play Store'dan kaldırılan 22 uygulama ve oyun şu şekilde:

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack

Assasin Legend

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Find the Differences

Puzzle Game

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Rotate Shape

Jump Jump

Sway Man

Dessert Against

Money Destroyer

Cream Trip

Props Rescue

Find 5 Differences

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