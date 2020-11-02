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    22 Android uygulamada zararlı reklam yazılımı keşfedildi

    Android işletim sistemi için zararlı olduğu belirtilen 22 uygulama açıklandı. Google Play Store’dan kaldırılan söz konusu uygulamalar, zararlı reklam yazılımları barındırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 15:39
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    22 Android uygulamada zararlı reklam yazılımı keşfedildi

    Zararlı yazılım denince akla ilk gelen işletim sistemi olan Android, yıllardır bu tür saldırılara maruz kalıyor.

    Google, her defasında bu uygulamaları mağazadan kaldırsa da silinen uygulamaların yerini, diğer zararlı uygulamalar dolduruyor.

    Günümüzde bir milyardan fazla akıllı telefonda bulunan Android işletim sisteminde, zararlı yazılım içeren 22 uygulama daha keşfedildi.

    ZARARLI REKLAM YAZILIMI

    Araştırmacılar, Google Play Store'da yayınlanan ve “HiddenAds” isimli zararlı bir yazılım barındıran 22 uygulama keşfetti. Söz konusu uygulamalar, kullanıcıların karşısına ciddi oranda reklam çıkarıyor ve bazı zararlı sitelere yönlendirme yapıyor.

    android

    ZARARLI YAZILIM İÇEREN 22 ANDROID UYGULAMA

    Zararlı yazılım içerdiği tespit edildikten sonra Google Play Store'dan kaldırılan 22 uygulama ve oyun şu şekilde:

    • Shoot Them
    • Crush Car
    • Rolling Scroll
    • Helicopter Attack
    • Assasin Legend
    • Helicopter Shoot
    • Rugby Pass
    • Flying Skateboard
    • Find the Differences
    • Puzzle Game
    • Iron it
    • Shooting Run
    • Plant Monster
    • Find Hidden
    • Rotate Shape
    • Jump Jump
    • Sway Man
    • Dessert Against
    • Money Destroyer
    • Cream Trip
    • Props Rescue
    • Find 5 Differences

    Instagram: @eshteknoloji

     

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