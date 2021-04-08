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    SpaceX, 60 Starlink internet uydusunu daha uzaya fırlattı

    ABD'li uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 16:51
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    SpaceX, 60 Starlink internet uydusunu daha uzaya fırlattı

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni fırlatmalarla Starlink uydularını yörüngeye gönderiyor.

    Şirket, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nden 60 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdi.

    Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi, yaklaşık 9 dakika süren yolculuğunun ardından Atlantik Okyanusu'ndaki bir drone gemisine başarıyla iniş yaptı. Bu iniş, Falcon 9 roketinin yedinci fırlatması ve inişi olarak kayıtlara geçti.

    SpaceX, 60 Starlink internet uydusunu uzaya fırlattı -  VİDEO

    spacex

    Öte yandan, yeni gerçekleştirilen fırlatma, firmanın gelişmekte olan internet servisi için bu yıl içinde gerçekleştirdiği 10'nuncu, toplamda ise 24'üncü fırlatma oldu.

    Böylelikle SpaceX, 1.440 uydudan oluşan ilk Starlink takımını oluşturmaya bir adım daha yaklaştı.

    10 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

    Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

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