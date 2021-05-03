240 bin TL ödüllü PUBG şampiyonası elemeleri haziranda başlıyor

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, Ulusal Şampiyonası’nı duyurdu. Şampiyonada ulusal takımlar, 240 bin liralık ödül havuzu için yarışacak. İşte detaylar...

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE, Ulusal Şampiyona elemelerine başlıyor.

Şampiyonada ulusal takımlar, 240 bin liralık ödül havuzundan paylarını kazanabilmek için mücadele edecek.

PUBG MOBILE Ulusal Şampiyonası’nın (PMNC) açık elemelerinin 4-11 Haziran tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

Şampiyona, haziran ayında grup aşamasına ilerleme hakkı kazanacak güçlü 32 takımı belirleyecek olan 8 günlük çevrimiçi elemeler ile başlayacak.

Ardından grup aşamasındaki en iyi 16 takım ise, Türkiye'nin en iyi takımlarını belirleyecek olan 3 günlük finallerde yer alacak.





240 BİN TL ÖDÜL HAVUZU VAR

240 bin liralık ödül havuzundan pay alabilmek için yarışmak isteyen takımlar, 24 Mayıs’a kadar kayıt yaptırabilecek.

Açık elemelere katılmak isteyen takımlar, aynı ülkeden minimum 4, maksimum 6 oyuncudan oluşacak.

PMNC Türkiye’nin en iyi 3 takımı, eylül ayında başlaması planlanan PUBG MOBILE Pro League Turkey’in 2’nci sezonunda yer alma hakkı kazanacak.

NASIL BAŞVURULUR

PUBG MOBILE Ulusal Şampiyonası'nda yarışmak isteyen takımlar, aşağıdaki linkten başvuru yapabilir.