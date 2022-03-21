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    25 tonluk NASA roketi, fırlatma rampasına taşındı

    NASA, Ay görevi ‘Artemis I’ kapsamında inşa edilen dev roketi (SLS) başarılı bir şekilde fırlatma rampasına yerleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 09:46
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    25 tonluk NASA roketi, fırlatma rampasına taşındı

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

    Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

    FIRLATMA RAMPASINA TAŞINDI

    NASA tarafından yapılan açıklamada, SLS adlı 25 tonluk dev roket, Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Araç Montaj Binası’ndan birkaç kilometre uzaktaki Fırlatma Kompleksi 39B'ye başarıyla taşındı.

    nasa sls

    NASA, 1 Nisan tarihinde ise testlere başlanacağını duyurdu. Bu testler kapsamında roketin merkezine süper soğuk itici gaz yükleme ve boşaltma yapılarak fırlatma işlemi sırasında roketin ayakta kalabilme yetenekleri gözden geçirilecek.

    NASA’nın Space Launch System (SLS) roketi, ilk defa 2 Eylül 2020 tarihinde teste girmiş ve statik ateş testine tabi tutulan roketin, düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmişti.

    NASA, Ay'a gitmek için kullanacağı SLS roketini test etti - İZLE

    nasa

    Artemis-1 misyonu olarak adlandırılan deneme uçuşuyla NASA, Orion uzay aracını Ay'a doğru fırlatacak.

    Her şey planlandığı şekilde ilerlerse, 1972'deki Apollo 17 misyonundan sonra Ay'a ilk defa insan götürecek Artemis-3 misyonu 2025'te yapılacak.

    ROKET


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