2.8 milyar dolar! Intel, tarihinin en yüksek 3 aylık zararını açıkladı Intel, ocak-mart döneminde 2,8 milyar dolarla şirket tarihindeki en yüksek çeyreklik zararını bildirdi.

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Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel, ocak-mart dönemine ait finansal sonuçlarını paylaştı.

Açıklanan verilere göre Intel'in ilk çeyrekte elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalarak 11,7 milyar dolara geriledi.

Intel, geçen yılın ocak-mart döneminde 18,4 milyar dolar gelir sağlamıştı.

2.8 milyar dolarlık büyük zarar

Intel, yılın ilk çeyreğinde 2,8 milyar dolarlık net zarar açıkladı. Intel, geçen yılın aynı döneminde 8,1 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şimdiye kadarki en yüksek çeyreklik zararını bildiren mikroçip üreticisinin hisse başına zararı da bu dönemde 0,66 dolar olarak hesaplandı. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde hisse başıma 1,98 dolar kâr bildirmişti.

Şirketin Mali İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi (CEO) David Zinsner de verimliliği ve maliyet tasarruflarını artırma taahhütlerinin bir parçası olarak gider yönetimi konusunda disiplinli olmaya devam ettiklerini kaydetti.