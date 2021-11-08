2K Sports FIFA isim hakkıyla ilgileniyor: FIFA 2K23 gelebilir

2K Sports'un patronu Strauss Zelnick, FIFA'nın isim haklarıyla ilgilendiklerini ima etti. Gelecek yıl ünlü futbol oyunu, FIFA 2K23 adıyla piyasaya sürülebilir.

Yıllardır PES adı altında piyasaya sürdüğü popüler futbol oyununu, bu yıl eFootball ismiyle piyasaya süren KONAMI, oldukça eleştirilmişti. Görünüşe göre benzer bir durum FIFA serisinde de karşımıza çıkabilir.

Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyen Electronic Arts, FIFA ile olan isim hakları sözleşmesinin gözden geçirileceğini ve yeni isimler aradıklarını söylemişti.

FIFA, İSİM HAKKI İÇİN 2,5 MİLYAR DOLAR İSTİYOR

FIFA ile EA Sports arasındaki 10 yıllık isim hakkı sözleşmesinde sona gelindi. Taraflar arasında müzakereler iki yıldır devam etse de henüz bir sonuca varılamadı.

FIFA'nın, yeni 10 yıllık isim hakkı sözleşmesi için EA Sports'tan 2,5 milyar dolar talep ettiği ortaya çıktı.

EA Sports cephesi bu ücrete sıcak bakmıyor. Bu nedenle bir süredir oyunun adının değiştirilmesi gündemde.



2K SPORT, FIFA İSİM HAKKIYLA İLGİLENİYOR

NBA başta olmak üzere piyasaya sürdüğü birçok spor oyunuyla bilinen 2K Sports, FIFA oyununun isim hakkıyla yakından ilgileniyor.

Şirketin patronu Strauss Zelnick, bir basın toplantısı sırasında kendisine sorulan "FIFA isim hakkıyla ilgilenip ilgilenmedikleri" sorusuna imalı bir yanıt verdi.

Zelnick, "Daha önce bu spor kategorisiyle hiç ilgilenmemiştik. Bu bizim için büyük bir adım. Şimdilik bunu bilmeniz yeterli." dedi.

Eğer 2K Sports ve EA Sport anlaşırsa, ünlü oyun serisi gelecek yıl FIFA 2K23 adıyla piyasaya sürülebilir.