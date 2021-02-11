3 boyutlu yazıcıyla üretilen biftek, gelecek yıl satışa çıkacak

İsrailli bir şirket, gerçek ineklerden örnek alıp klonladıkları et hücreleriyle ilk 3 boyutlu baskı bifteğini üretti.

3 boyutlu yazıcılar, ilk çıktıkları andan itibaren gittikçe popüler olmaya devam ediyor. Başta oldukça pahalı piyasaya çıkan bu yazıcılar, zaman geçtikçe daha çok çeşitliliğe kavuştu.

İsrail merkezli Aleph Farms şirketi, gerçek ineklerden örnek alıp klonladıkları et hücreleriyle ilk 3D biyo-baskı bifteğini üretti.

KIYMA VE TAVUK KANADI DA ÜRETİLİYOR

Aleph Farms CEO’su Didier Toubia, işlenmemiş kesimlerin vaskülaritesini ve dokusunu kopyalamak daha zor olduğundan, daha karmaşık et biçimlerine geçmeden önce mezbaha gerektirmeyen kıyma ve tavuk kanadı üretmeye başladıklarını söyledi.

Ayrıca şirket, 2018 yılında ince kıyılmış ve tadı yüzde 60-70 oranında gerçek biftekle aynı olan bir ürün ortaya çıkarmıştı.

Araştırmacılar, 3 boyutlu yazıcı ile biftek üretebilmek için, ineklerden alınan örnekleri, kurulan iki kuluçka makinesinde hayvan biyolojisini taklit ederek hücrelere dönüştürdü.

Ayrıca mümkün olan en doğru hücreleri üretmek için, bir ineğin içindeki koşullar taklit edildi ve dört farklı hücre oluşturuldu. Oluşturulan bu hücreler, daha sonra özel yapım bir 3D biyo yazıcıda 'mürekkep' haline getirildi.

Şirket yetkilileri, basılan bifteklerin kasaptakiler gibi lezzetli, yumuşak ve sulu olduğunu söylüyor.

GELECEK YIL SERVİS EDİLECEK

Şirket CEO’su Didier Toubia, ince kıyılmış bifteğin önümüzdeki yıl bazı üst düzey restoranlarda satışa sunulacağını söyledi.

Ürünün ticari olarak satılacağı bir noktaya gelmesinin, iki ila üç yıl süreceği tahmin ediliyor.