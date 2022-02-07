3 boyutlu yazıcıyla üretilen en tuhaf 10 şey

3 boyutlu yazıcıyla üretilen en tuhaf 10 şey

Günümüzde 3 boyutlu yazıcılar oldukça popüler. Peki bu teknoloji ile neler üretilebilir? Tekno 'on' yazı dizimizin bu bölümünde, 3 boyutlu yazıcıyla üretilen en tuhaf 10 şeye göz atıyoruz.

Tekno 'on' 29. Bölüm - ''3 boyutlu yazıcıyla üretilen en tuhaf 10 şey"

3 boyutlu yazıcılar, ilk çıktıkları andan itibaren gittikçe popüler olmaya devam ediyor. Başta oldukça pahalı piyasaya çıkan bu yazıcılar, zaman geçtikçe daha çok çeşitliliğe kavuştu.

3 boyutlu yazıcıların yeteneklerini sınırlayan tek şeyin insan hayal gücü olduğu bir noktaya hızla yaklaşıyoruz.

Tekno 'on' yazı dizimizin 29. bölümünde, 3 boyutlu yazıcıyla üretilen en tuhaf 10 şeye daha yakından bakıyoruz.

1. DOĞMAMIŞ BEBEKLER





Rusya'da, doğmamış bebeklerin 3 boyutlu çıktısını alabilen bir şirket var. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama burada kurgu yok, sadece bilim!

Embryo 3-D (bilim adamı Ivin Gridin tarafından kurulan bir Rus şirketi), doğmamış çocuğunuzun yeniden üretilmesini sağlayan 3 boyutlu baskı teknolojisi geliştirdi.

Bu 3 boyutlu baskılar, doğum öncesi görüntülerden oluşturuluyor ve genellikle plastik ve alçıdan yapılıyorlar.

Bu biraz tuhaf görünse de anne babaların çoğu bu fikirden heyecan duyuyor. Çünkü bu teknoloji, onların doğmamış çocuklarını doğumdan haftalar önce kucaklarına almalarına izin veriyor.

2. 3 BOYUTLU EV BASIMI

3 boyutlu baskılı evler, günümüzde giderek yaygınlaşıyor ve bu teknolojiyi kullanan şirketlerin sayısı artıyor.

Apartmanlar, ahırlar, evler ve hatta kaleler dahil olmak üzere çok çeşitli 3 boyutlu baskılı binalar yapılıyor. 3 boyutlu inşaat baskı makineleri, 24 saat gibi kısa bir sürede bir ev inşa edebiliyor.

Winsun adında, çok çeşitli evlerin 3 boyutlu baskısında uzmanlaşmış bir şirket var. Winsun ve onun gibi şirketler, genellikle bu yapıları tek parça halinde basmıyorlar.

Bunun yerine parçalar yazdırılır ve daha sonra istenen şantiyede monte edilir. Oldukça faydalı olan bu teknoloji, aynı zamanda maliyeti düşürerek yoksul ailelerin ev sahibi olmasını da sağlayabiliyor.

3. 3 BOYUTLU YAZICI İLE BASILAN 3 BOYUTLU YAZICILAR

3 boyutlu bir yazıcıda herhangi bir şey yazdırabilseydiniz ne yazdırırdınız? Başka bir 3 boyutlu yazıcıya ne dersiniz? İster inanın ister inanmayın, aslında bazı istisnalar dışında bu mümkün.

Bir 3D yazıcı, 100'den fazla parçaya sahip olabilir, bu nedenle hepsinin tam spesifikasyonlara göre basılması gerekir. 3 boyutlu yazıcı çıktısı alabilmek için her parçayı tek tek yazdırmanız ve ardından doğru şekilde birleştirmeniz gerekir.

Bununla birlikte, bir plastik 3 boyutlu yazıcı yalnızca plastiği yazdırabilir, bu nedenle yazıcınızın diğer parçalarını başka bir şekilde bulmanız (veya yazdırmanız) gerekir.

RepRap adlı bir şirket, 2008'de ilk "kendi kendini kopyalayan" 3 boyutlu yazıcıyı tanıttı. Bu nedenle, gelecekte tamamen kendini kopyalayan bir 3 boyutlu yazıcı hayal etmek zor değil.

4. İMKANSIZ HEYKELLER

Yıllar geçtikçe, teknoloji donanımı daha ucuz ve daha erişilebilir hale geliyor. 3 boyutlu baskı teknolojisi gelişmeye devam ettikçe, kullanımları da değişti. Tarih boyunca kamera, bilgisayar, film ve diğer yeni teknolojiler gibi 3 boyutlu yazıcılar da yaratıcılığın ve ifadenin kapılarını açtı.

3 boyutlu yazıcılar her türlü heykeli yapmak için kullanılabilir ve sanatçılar iğne deliğinden daha küçük figürler yaratabilirler. Şu anda Kevin Mack, Tomoko Nagao ve Batsheba Grossman gibi bu yeni yaratıcı alanı keşfeden birçok 3 boyutlu yazıcı sanatçısı var.

5. CASUS KAMERALAR

3 boyutlu yazıcıların bazı gizli yetenekleri var, son derece küçük parçaları inanılmaz bir doğrulukla basabilirler.

Bunun, drone'lar için mikro baskı kameraları da dahil olmak üzere birçok kullanımı var. 3 boyutlu baskılı bir mikro kamera, son derece uzaktaki nesneleri büyük ayrıntılarla görebilir.

Genel drone teknolojisi ile birlikte, bu kameralar kartal gözü görüşüne sahip oldukları noktaya kadar ilerledi. Bu küçük kameralar ve hatta 3 boyutlu yazıcılardan basılan daha küçük lensler casusluk amaçlı da kullanılıyor.

6. ÜÇ BOYUTLU YEMEK

Günümüzde, 3 boyutlu yazıcılarla birçok yemek basılabiliyor. 2016'da bir Londra şirketi, 3 boyutlu yemekler yiyebileceğiniz bir restoran hayata geçirdi.

Başka bir şirket, 3 boyutlu yazıcılarla kızarmış ekmek, kek ve başka malzemeler basarak pizza işine girdi.

Öte yandan, günümüzde bazı şirketler 3 boyutlu yazıcı ile et basıyor ve gelecek yıllarda restoranlarda bu teknolojiyi kullanmak istiyor.

7. ÇALIŞAN İNSAN ORGANLARI

3 boyutlu baskı teknolojileri, özellikle tıp alanına oldukça fayda sağlıyor. Örneğin bilim insanları, şu anda bu teknoloji ile insan organı basabiliyor. Basılan organlar, genellikle doktorlar ve hemşireler tarafından eğitim amaçlı kullanılıyor.

Organlar yazdırıldıktan sonra, tipik bir organla aynı tutarlılığa ve renge sahip olacak şekilde değiştiriliyorlar. Ancak gelecekte bu teknoloji ile, çalışan insan organları da basılabilir. Şimdilik bu şekilde basılan organların insanlara nakil edilmesi için yeterli teknolojiye sahip değiliz.

3 boyutlu olarak basılmış bir organın başarılı bir şekilde çalışabilmesi için organın hastanın organından alınan dokudan oluşması gerekiyor.

8. ROBOTLAR

Günümüzde, hayatımızın hemen hemen her alanına giren robotlar da 3 boyutlu yazıcılarla kolaylıkla oluşturulabilir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi; 3 boyutlu yazıcılar, küçük ve son derece karmaşık parçalar üretmek için mükemmeldir. Robotlar neredeyse tamamen bu tür bileşenlerden oluşur.

Bu teknoloji, kendi robotlarınızı her bir parçaya kadar özelleştirmenize olanak tanır. Tasarımcılar, 3 boyutlu yazıcılarla robotların devre kartı da dahil olmak üzere tüm bileşenleri yazdırabilir.

Aslında robotik cilt teknolojisi de 3 boyutlu baskılar sonucunda geliştirilmiştir. Basılan yapay deriye, robotun en azından teoride "hissetmesine" izin veren birçok sensör yerleştiriliyor.

İnsan organları gibi, bu teknoloji de henüz geliştirilme aşamasında. Ancak son on yılda 3 boyutlu baskı teknolojisinin ilerlemesi sayesinde, 3D baskılı robotlarda büyük ilerleme kaydedildi.

9. KAPLUMBAĞA PARÇALARI

Freddy adlı bir kaplumbağa, Brezilya'da bir çalı yangınında fena halde yandığında kabuğunun yüzde 85'ini kaybetti.

3 boyutlu baskının şaşırtıcı teknolojisi sayesinde, kaplumbağanın kabuğu yeniden basılarak canlıya entegre edildi.

Dört ayrı bileşen halinde basılan ve birbirine yapıştırılan kabuk, başka bir kaplumbağanın kabuğundan modellendi.

Onu başka bir kaplumbağanın yanında otururken görseniz, muhtemelen hangisinin kabuğunun gerçek veya yapay olduğunu anlayamazsınız.

10. BİYONİK ELLER

Protez konusuna gelmişken, 3 boyutlu yazıcılar hayvanlar kadar insanlara da fayda sağlıyor. Open Bionics gibi şirketler, 3 boyutlu yazıcılarla protez kol basıp insanlarda kullanabiliyor.

Örneğin, şirketin bastığı 3 boyutlu baskılı protezi Hero Arm, hastalar için özel olarak geliştiriliyor ve özelleştirilebiliyor.

3D baskı geliştikçe, gelecekte protez kollar daha az maliyetli olacak ve dileyen herkese ulaşabilecek.

Son on yılda istikrarlı bir şekilde ilerleyen 3 boyutlu baskı; teknoloji, tıp, eğlence, güvenlik ve sanat alanlarında kullanılmaya devam edecek.

Hazırlayan: Muhammet Karal

Kaynaklar: Listverse, NyTimes, Live Science, Techcrunch, Open Bionics, The Wall Street Journal

Tekno 'on' yazı dizimizin 29. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.