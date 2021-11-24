3. çeyrekte en çok akıllı saat satan markalar

3. çeyrekte en çok akıllı saat satan markalar

Counterpoint Research tarafından yapılan pazar araştırmasına göre; üçüncü çeyrekte akıllı saat satışları yüzde 16 artış gösterdi.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen giyilebilir teknolojilere öncülük eden akıllı saatler, özellikle sağlık ve spor takibi konularında öne çıkıyor.

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle şu anda birçok piyasada durgunluk yaşansa da akıllı saat pazarı, 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 16'lık bir büyüme kaydetti.

Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapora göre Apple, akıllı saat pazarındaki liderliğini üçüncü çeyrekte de sürdürdü.





EN ÇOK SATAN MARKALAR

Galaxy Watch 4 serisinin piyasaya sürülmesi ile Samsung, üç aylık sevkiyatlarda en yüksek büyüme rakamına ulaşsa da yüzde 21,8 pay elde eden Apple liderliği sürdürdü.

Güney Koreli dev, Apple ile arasındaki farkı kapatarak Huawei'den ikinciliği aldı. Huawei ise yüzde 5'lik pazar payıyla geçen yıla göre ciddi bir düşüş yaşadı.

Analistlere göre üçüncü çeyreğin en çarpıcı olayı Hint markalarının hızlı yükselişiydi. Hindistan pazarında sırasıyla 1'inci ve 2'inci sırada yer alan Noise ve boAt, önceki çeyreğin iki katından fazla satış gerçekleştirdi.

100 MİLYON BARAJINI GEÇECEK

Geçtiğimiz yıl yayınlanan bir rapora göre, 2018'de tahmini 43.87 milyon adet sevkiyat gerçekleştiren akıllı saat pazarı, 2024 yılında 108.91 milyon adet sevkiyata kadar çıkacak.

Bu büyük büyümenin ise sağlık ve fitness yönetimi için artan taleplerden kaynaklandığı belirtiliyor. Ayrıca sağlık odaklı akıllı saatlerin de önümüzdeki yıllarda pazara öncülük etmesi bekleniyor.