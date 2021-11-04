3. çeyrekte en çok laptop satan markalar belli oldu

3. çeyrekte en çok laptop satan markalar belli oldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yoğun talep yaşayan dizüstü bilgisayar pazarı, üçüncü çeyrekte de yükselişini sürdürdü. İşte en çok satan markalar...

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışma ve eğitim uygulamalarının artması, dizüstü bilgisayar satışlarını oldukça olumlu etkilemişti.

Gelen son bilgilere göre, yılın ikinci çeyreğinde yüksek talep yaşayan sektör, üçüncü çeyrekte de yükselişini sürdürdü.

Strategy Analytics, bu yılın üçüncü çeyreğindeki dizüstü bilgisayar sevkiyatlarına ilişkin yeni raporunu paylaştı.

ÜÇ AYDA 66,8 MİLYON ADET SATIŞ

Strategy Analytics raporlarına göre, yılın üçüncü çeyreğinde 66.8 milyon adet dizüstü bilgisayar satıldı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Lenovo, toplamda 15.3 milyon satış ile yüzde 5 büyüdü ve 3. çeyreğin en çok laptop satan markası oldu.

Satışlarda yüzde 5 düşüş kaydeden HP ise 14.3 milyon satış ile ikinci sırada yer aldı. Yüzde 50 gibi etkileyici bir büyüme kaydeden Dell ise 12.2 milyon adet satışla üçüncü sırada kendine yer buldu.

Apple ise 6.5 milyon MacBook satmayı başararak yüzde 10 pazar payı elde etti ve kendi rekorunu kırarak 4. sıraya yükseldi. 5. sırada ise 5.1 milyon adet satış rakamına ulaşan Asus var.