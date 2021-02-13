3 milyar e-posta kimliği ve şifresi ele geçirildi

3 milyar e-posta kimliği ve şifresi ele geçirildi

Gmail, Hotmail, LinkedIn ve Netflix gibi platformlara kayıtlı olan yaklaşık 3,2 milyar e-posta kimliği ve şifresi ele geçirilerek internette yayınlandı.

Son zamanlarda oldukça artan kimlik avı saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Siber güvenlik analiz şirketi BGR; Gmail, Hotmail, LinkedIn ve Netflix gibi platformlara kayıtlı olan yaklaşık 3,2 milyar e-posta kimliği ve şifresinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bilgileri ele geçiren siber korsan, tüm verileri bir forumda paylaştı. Uzmanlara göre bu bilgiler, "çevrimiçi olarak paylaşılan en büyük çalıntı veri listesi" olarak kayıtlara geçti.

Compilation of Many Breaches (Comb) olarak nitelen bu saldırılar, aslında tek bir saldırı değil, önceden internette tespit edilen geçmiş saldırıların derlenmesi.

KİMLİĞİ VE KONUMU BELLİ DEĞİL

Son yapılan saldırının, 2017 yılında yine benzer bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyla aynı kökene sahip olabileceği düşünülüyor.

Ancak internette paylaşılan listenin kim tarafından ve nereden paylaşıldığı şimdilik tespit edilemedi.

Bu güvenlik açığını ortaya çıkaran CyberNews raporlarına göre, bilgisayar korsanları toplamda 15,2 milyar hacklenmiş hesap ve 2,5 milyardan fazla farklı e-posta bilgisi topladı.

Comb saldırılarında, hackerlar ele geçirdikleri kişisel verilerle çevrimiçi ortamlarda satın alma işlemleri yapabiliyor.

Yayınlanan e-posta adreslerini toplayan CyberNews, internet sitesindeki "Personal Data Leak Checker" aracıyla, e-posta adresinizdeki bilgilerin çalınıp çalınmadığını size söyleyebiliyor.



