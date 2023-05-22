3 trilyon dolarlık El Nino sıcak hava dalgası kapıda El Nino sıcak hava dalgasıyla birlikte, dünya ekonomisine 3 trilyon dolarlık bir darbe vurulması bekleniyor.

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El Nino, yarattığı ısıtıcı etki nedeniyle kasırgalara, şiddetli yağışlara, taşkınlara, kuraklıklara, yangınlara ve tarımsal ürün kayıplarına yol açıyor.

Bütün bunların sonucu olarak da salgın hastalıklar artabiliyor ve çok sayıda ölüm meydana gelebiliyor.

Deniz yüzeyi sıcaklığı ortalamasının Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kısmında alışılmadık derecede artması sonucu oluşan El Nino, en çok Afrika, Asya, Pasifik ve Orta ve Güney Amerika ülkelerini etkiliyor.

3 trilyon dolarlık dalga

El Nino sıcak hava dalgasıyla birlikte, dünya ekonomisine 2029 yılına kadar 3 trilyon dolarlık bir darbe vurulması bekleniyor.

Dünya Meteoroloji Organizasyonu’ndan bu hafta yapılan bir uyarıda, bu yılki El Nino’nun iklim değişikliği ile birleşerek küresel sıcaklıkları rekor düzeye çıkarabileceğinden bahsedildi.

Her iki ila yedi yılda bir döngüsel olarak geri dönen El Nino’nun, bu yıl mayıs ve temmuz arasında gelişmesi bekleniyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü'ndeki uzmanlara göre, dünya son üç yıldır La Nina etkisini yaşıyor ve bu durum küresel sıcaklık artışını frenleyerek bir nebze El Nino'ya engel oluyordu.

Ancak buna rağmen ilerleyen aylarda El Nino'nun etkili olabileceği ve rekor derecede sıcaklık artışı yaşanabileceği belirtildi.