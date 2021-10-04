30 milyon iş bilgisayarında Windows 11 çalışmayacak

Yeni Windows 11'in talep ettiği yüksek gereksinimler nedeniyle, 30 milyondan fazla iş bilgisayarı bu güncellemeyi alamayacak.

5 Ekim'de Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11, şimdiden oldukça ses getirdi.

Windows 11'i bilgisayarınıza yüklemek için ise bazı sistem gereksinimlerini karşılamanız gerekiyor. ABD'li şirket, TPM 2.0 güvenlik çipi olmayan bilgisayarlara Windows 11 yüklenemeyeceğini daha önce açıklamış ve oldukça tepki çekmişti.

30 MİLYON İŞ BİLGİSAYARINA YÜKLENEMEYECEK

Gelen bilgilere göre, dünya genelinde yaklaşık 30 milyon profesyonel bilgisayar Windows 11'e hazır değil.

Söz konusu bilgisayarlardan yüzde 55'inin işlemcisi Windows 11 desteklemezken, her beş bilgisayardan biri TPM 2.0 gereksinimini karşılamıyor.

WINDOWS 11 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

1 GHz 64 bit çift çekirdekli işlemci (Tüm işlemciler dahil değil.)

4 GB RAM

64 GB depolama

9 inç ekran

1366 x 768 piksel çözünürlük

DirectX 12 uyumlu grafik kartları / WDDM 2.x

TPM 2.0 güvenlik çipi

Microsoft, gereksinimleri karşılamayan sistemler için en iyi seçeneğin Windows 10 olduğunu ve bu işletim sistemine olan desteğin 14 Ekim 2025 tarihine kadar devam edeceğini söylüyor.