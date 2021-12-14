300 bin dolarlık NFT, yanlışlıkla 3 bin dolara satıldı

300 bin dolarlık NFT, yanlışlıkla 3 bin dolara satıldı

“Bored Ape” isimli bir NFT, yanlışlıkla 300 bin dolar yerine 3 bin dolara satıldı. Hatanın nedeni ise virgülün yanlış yerde kullanımı.

Türkçe karşılığı "değiştirilemez token" olan non-fungible token (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token anlamına geliyor.

Son aylarda oldukça popüler hale gelen bu teknoloji sayesinde görsel veya video satışlarından milyonlarca dolar gelir elde ediliyor.

Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar dolara ulaşarak rekor kıran NFT satışları, ilk 6 aylık dönemde ise 2.5 milyar dolara çıkmıştı.

300 BİN DOLARLIK NFT 3 BİN DOLARA SATILDI

“Bored Ape” isimli bir NFT, yanlışlıkla 300 bin dolar yerine 3 bin dolara satıldı. Hatanın sebebi ise virgülün yanlış yere konulması.

Satıcı, NFT’yi satışa çıkarırken klavyede tuşlama hatası yaparak 75 ethereum yerine 0.75 ethereum ile satışı başlattı.

Ardından bir bilgisayar robotunun gerçekleştirdiği tahmin edilen satın alma anlık olarak gerçekleşti ve 300 bin dolar değerindeki eser 3 bin dolara satılmış oldu.

3 BİN DOLARA ALDI, 250 BİN DOLARA SATIŞA ÇIKARDI

Eseri satın alan kişi ise aynı NFT'yi 250 bin dolardan yeniden satışa çıkardı.

Hatayı yapan maxnaut isimli satıcı, olayın konsantrasyon kaybı nedeniyle yaşandığını söyledi. Bir haber platformuna konuşan maxnaut, "Neredeyse her gün birçok ürün alıp satıyorum. Dikkatli davranmadım, hatamı fark ettiğimde iptal tuşuna bakmak istedim ama geç kalmıştım. Bu hata, bana binlerce dolara mal oldu." dedi.

2021 Nisan’da başlayan “Bored Ape” projesi, bilgisayar kodlarıyla oluşturulan sanat eserlerini kapsıyor. İlk dönemde 0.08 ethereum yani yaklaşık 300 dolara satılan eserler, bugün ise 50 ethereum yani 200 bin dolar ve üzerine satılıyor.

NFT NEDİR

"Değiştirilemez token" anlamına gelen (NFT), blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan varlıklara deniyor.

NFT; resim, video veya oyun içi öğe gibi maddi olmayan bir dijital öğeyi temsil ediyor ve bu ögelerin sahipleri, blok zincirine kaydediliyor.

Eşsiz tokenler (NFT) genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih ediliyor. Ayrıca kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrimiçi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler gibi çeşitli alanlarda da NFT kullanılıyor.