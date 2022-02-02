Google'ın son çeyrek geliri 75 milyar doları aştı

den Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri, geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 32 artışla 75,3 milyar dolara yükseldi.

ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet, 2021'in dördüncü çeyreğine ait finansal verilerini açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 75,3 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2020'nin ekim-aralık döneminde 56,9 milyar dolarlık gelir açıklamıştı.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Söz konusu dönemde, Alphabet'in gelirine ilişkin piyasa beklentileri 72 milyar dolar seviyelerindeydi.

2021'DE 257,6 MİLYAR DOLARLIK GELİR

Alphabet'in geliri, 2021 genelinde de bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 257,6 milyar dolara çıktı.

Şirketin net karı ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 20,6 milyar dolara ulaştı.

REKLAM GELİRLERİNDE ARTIŞ

Öte yandan, Google'ın reklamlardan elde ettiği gelir geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 61,2 milyar dolara yükseldi. Google, 2020'nin son çeyreğinde 46,2 milyar dolar reklam geliri elde etmişti.

Youtube'ın reklam geliri de aynı dönemde yüzde 25 artarak 8,6 milyar dolara ulaştı.