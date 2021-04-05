35 yıllık Super Mario oyunu 660 bin dolara satıldı

ABD'de 35 yıl önce hediye olarak alınıp çekmecede unutulan Nintendo'nun efsanevi oyunu Super Mario Bros için 660 bin dolar ödendi.

1985 yılında piyasaya sürülen Super Mario Bros, yıllar geçmesine rağmen hala oldukça popüler.

Gelen bilgilere göre, ABD'de 35 yıl önce hediye olarak alınıp çekmecede unutulan ve hiç açılmayan Super Mario Bros oyunu, 660 bin dolara satıldı ve şimdiye kadar satılan en pahalı oyun olarak tarihe geçti.

REKOR YİNE MARIO'YA AİTTİ

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında 114 bin dolara satılan Super Mario oyunu, rekoru elinde bulunduruyordu.

Video oyun uzmanı Valerie McLeckie, "Bu oyun için üretim zamanı diğerileri gibi oldukça kısaydı. Aynı üretim döneminden açılmamış bir oyun bulmak okyanusta bir damla suyu aramaya benzer." dedi.

Efsanevi Super Mario Bros (Mario Kardeşler) oyunu, 1985 yılında Nintendo tarafından piyasaya sürüldü.

Oyun dünya genelinde toplamda 50 milyondan fazla sattı. Super Mario, 1983 yılında oyun sektöründe yaşanan krizin aşılmasında kilometre taşlarından biri oldu.