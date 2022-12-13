Bir Samsung modeli daha Android 13'e kavuştu

Bir Samsung modeli daha Android 13'e kavuştu

Samsung’un popüler akıllı telefonu Galaxy M13 5G için Andorid 13 ve One UI 5.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme, ilk olarak Galaxy S22 serisine gelmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Android 13 tabanlı One UI 5 güncellemesini Galaxy S21, S20 ve Note 20 serisine getiren Samsung, şimdi de orta segment modeller için güncellemeyi yayınlamaya başladı.

Galaxy M13 Android 13'e kavuştu

Samsung, popüler akıllı telefonlarından birisi olan Galaxy M13 için Andorid 13 ve One UI 5.0 güncellemesinin dağıtımına başladı.

M136BXXU2BVK3 model numarasıyla dağıtıma çıkan güncelleme, Android’in Kasım 2022 güvenlik yamasını da içeriyor.

M13 5G için Android 13 dağıtımına Hindistan’da başlayan Samsung, kısa süre içinde güncellemeyi diğer ülkelerdeki Galaxy M13 kullanıcılarına sunacak.

Akıllı telefonun 4G versiyonu için de dağıtımın birkaç hafta içinde başlaması bekleniyor.