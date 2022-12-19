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    Tüketici Hakem Heyeti parasal sınırlarında artış

    Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurular için belirlenen parasal sınırlar yükseltildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2022 - 14:06
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    Tüketici Hakem Heyeti parasal sınırlarında artış

    Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir.

    Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) (https://tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr​) ile tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirsiniz.

    Parasal limitler yükseltildi

    Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilmek uyuşmazlıkarın fiyatının belirli bir limitin altında olması gerekiyor.

    Tüketici hakem heyetlerine başvuruda parasal sınırlar, yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranıışığında artırıldı. 30 bin TL olan başvuru sınırı 66 bin TL'ye yükseldi.

    Tüketici Hakem Heyeti parasal sınırlarında artış #1

    1 Ocak 2023'ten itibaren 66 bin TL'nin altındaki ürünler için il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilecek. 66 bin TL'nin üzerindeki ürünler için tüketici mahkemesine başvurmak gerekecek.

    "Tüketici Hakem Heyeti nedir, nasıl başvurulur,başvuru ne zaman sonuçlanır, karar uygulanmazsa ne olur, karara itiraz edilebilir mi ve başvuru ücretli mi" gibi soruların tümüne yanıt verdiğimiz videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ'NE NASIL BAŞVURU YAPILIR? 5 ADIMDA KOLAY BAŞVURU


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