4 binden fazla var! Üzerinizdeki Starlink uydularını anlık olarak izleyin Dünya'nın yörüngesinde dönen 3.500'den fazla aktif Starlink uydusunu ve fazlasını anlık olarak görebilirsiniz.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda yaklaşık 4 bin Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

Elon Musk'ın şirketi, halihazırda 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye gönderme iznine sahip. Ayrıca şirket, gelecekte bu sayıyı 30 bine çıkarmak için başvuru yaptı ve onay bekliyor.

Uyduları anlık olarak takip edin

Yeni bir web sitesi, kaç tane Starlink uydusunun yörüngede olduğunu ve bunların konumunu anlık larak gösteriyor.

Hem Dünya’nın yörüngesindeki Starlink uydularını, hem de OneWeb ve GPS uydularını etkileşimli haritadan görebilirsiniz.

Starlink uydularını takip etmek için satellitemap.space isimli web sitesine gidin. Ardından farenizi kullanarak Dünya haritasında istediğiniz noktaya gidin ve üzerinizdeki uydulara göz atın.