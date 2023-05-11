4 bini geçti! SpaceX, 51 Starlink uydusu daha fırlattı SpaceX'e ait 51 adet Starlink internet uydusunu yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda yaklaşık 4 bin Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

51 Starlink uydusu daha fırlatıldı

SpaceX'e ait 51 adet Starlink internet uydusunu yörüngeye taşıyan Falcon-9 roketi, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı.

Falcon 9'un ilk aşaması, planlandığı gibi kalkıştan yaklaşık 8,5 dakika sonra Dünya'ya geri döndü ve okyanustaki drone platformuna indi.



Elon Musk'ın şirketi, halihazırda 12 bin Starlink uydusunu yörüngeye gönderme iznine sahip. Ayrıca şirket, gelecekte bu sayıyı 30 bine çıkarmak için başvuru yaptı ve onay bekliyor.