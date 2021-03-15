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    SpaceX, 60 Starlink internet uydusunu daha uzaya fırlattı

    ABD'li uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 10:32
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    SpaceX, 60 Starlink internet uydusunu daha uzaya fırlattı

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, Starlink uydularını yörüngeye fırlatmaya devam ediyor.

    Şirket, ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden 60 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdi. SpaceX, yalnızca birkaç gün öncce 60 Starlink uydusu daha fırlatmıştı.

    Böylelikle SpaceX, 1.440 uydudan oluşan ilk Starlink takımını oluşturmaya bir adım daha yaklaştı.

    Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi, yaklaşık 9 dakika süren yolculuğunun ardından Atlantik Okyanusu'ndaki bir drone gemisine başarıyla iniş yaptı.

    SpaceX, 60 Starlink internet uydusunu uzaya fırlattı - VİDEO

    starlink

    FALCON 9'DAN YENİ REKOR

    Söz konusu uçuşla birlikte aynı Falcon 9 roketi, tam 9 kez fırlatılıp yere inmeyi başararak rekor kırdı.

    Görsel: Falcon 9 önceki fırlatma görevleri

    falcon 9

    10 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

    Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

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