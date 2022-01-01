4,5 milyar yıl önce Dünya ile çarpışan gezegene ait kalıntılar bulundu

4,5 milyar yıl önce Dünya ile çarpışan gezegene ait kalıntılar bulundu

Bilim insanları, 4.5 milyar yıl önce Dünya ile çarpışan bir gezegene ait kalıntılar tespit etti.

ABD'nin Utah Üniversitesi'nden bilim insanları, çığır açacak bir keşfe imza attı. Araştırmacılar, Dünya'nın ortasında yer alan magmayla ilgili yürüttükleri çalışma sonucunda, dünya tarihine bile etki edecek derecede kalıntılar tespit etti.

Bilim insanları, Dünya'nın ortasında tam 4,5 milyar yıl önce, Mars tarzı bir gezegenle çarpışmadan kaldığı tahmin edilen kalıntılar buldu. Bu kalıntılar, Dünya'nın meydana gelme süreciyle ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

ÇARPIŞMA, SICAKLIĞI DEĞİŞTİRDİ

Araştırmacılar, söz konusu çarpışmanın sıradan bir çarpışma olmadığını ve Dünya'nın aldığı darbe sonucunda sıcaklık değerlerinde dahi değişimler meydana geldiğini ifade etti.

Bu olayın ardından üniversite bünyesindeki birçok akademisyenin, izinlerinin iptal edilerek göreve çağrıldığı belirtildi.

Araştırmacılar, büyük keşfin detaylandırılması için yoğun çalışma içine girdi. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin daha net açıklamalar yapılacak.