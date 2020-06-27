47 android oyunda zararlı reklam yazılımı tespit edildi

Kullanıcılara istenmeyen reklamların gösterilmesine neden olan bir zararlı yazılım, Google Play Store'daki 47 oyunda keşfedildi.

Mobil oyunları yakından inceleyen güvenlik uzmanları, Android'in uygulama mağazası Google Play Store'da yer alan 47 oyunda zararlı reklam yazılımı tespit etti.

Kullanıcıların karşısına istenmeyen reklamlar çıkaran oyunlardan bazıları ise 1 milyon indirme sayısını geride bıraktı.

Avast araştırmacıları tarafından zararlı olduğu tespit edilen 47 oyun içerisinde en fazla indirilenler ise şu şeklde:

Draw Color by Number (1 milyon)

Skate Board – New (1 milyon)

Find Hidden Differences (1 milyon)

Shoot Master (1 milyon

Spot Hidden Differences (500,000)

Dancing Run – Color Ball Run (500,000)

Find 5 Differences (500,000)

Joy Woodworker (500,000)

Throw into Space (500,000)

Divide it – Cut & Slice Game (500,000)

Tony Shoot – NEW (500,000)

Assassin Legend (500,000)

Throw Master (500,000)

Stacking Guys (500,000)

Save Your Boy (500,000)

Assassin Hunter 2020 (500,000)

Stealing Run (500,000)

Fly Skater 2020 (500,000)

Disc Go (500,000)

Eğer yukarıdaki oyunlardan herhangi birine sahipseniz, telefonunuzdan kaldırmanız sizin için daha güvenli olacaktır.