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- 47 android oyunda zararlı reklam yazılımı tespit edildi
47 android oyunda zararlı reklam yazılımı tespit edildi
Kullanıcılara istenmeyen reklamların gösterilmesine neden olan bir zararlı yazılım, Google Play Store'daki 47 oyunda keşfedildi.
- Haber Merkezi
- 27.06.2020 - 10:59
Mobil oyunları yakından inceleyen güvenlik uzmanları, Android'in uygulama mağazası Google Play Store'da yer alan 47 oyunda zararlı reklam yazılımı tespit etti.
Kullanıcıların karşısına istenmeyen reklamlar çıkaran oyunlardan bazıları ise 1 milyon indirme sayısını geride bıraktı.
Avast araştırmacıları tarafından zararlı olduğu tespit edilen 47 oyun içerisinde en fazla indirilenler ise şu şeklde:
- Draw Color by Number (1 milyon)
- Skate Board – New (1 milyon)
- Find Hidden Differences (1 milyon)
- Shoot Master (1 milyon
- Spot Hidden Differences (500,000)
- Dancing Run – Color Ball Run (500,000)
- Find 5 Differences (500,000)
- Joy Woodworker (500,000)
- Throw into Space (500,000)
- Divide it – Cut & Slice Game (500,000)
- Tony Shoot – NEW (500,000)
- Assassin Legend (500,000)
- Throw Master (500,000)
- Stacking Guys (500,000)
- Save Your Boy (500,000)
- Assassin Hunter 2020 (500,000)
- Stealing Run (500,000)
- Fly Skater 2020 (500,000)
- Disc Go (500,000)
Eğer yukarıdaki oyunlardan herhangi birine sahipseniz, telefonunuzdan kaldırmanız sizin için daha güvenli olacaktır.