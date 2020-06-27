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    47 android oyunda zararlı reklam yazılımı tespit edildi

    Kullanıcılara istenmeyen reklamların gösterilmesine neden olan bir zararlı yazılım, Google Play Store'daki 47 oyunda keşfedildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 10:59
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    47 android oyunda zararlı reklam yazılımı tespit edildi #1

    Mobil oyunları yakından inceleyen güvenlik uzmanları,  Android'in uygulama mağazası Google Play Store'da yer alan 47 oyunda zararlı reklam yazılımı tespit etti.

    Kullanıcıların karşısına istenmeyen reklamlar çıkaran oyunlardan bazıları ise 1 milyon indirme sayısını geride bıraktı.

    Avast araştırmacıları tarafından zararlı olduğu tespit edilen 47 oyun içerisinde en fazla indirilenler ise şu şeklde:

    • Draw Color by Number (1 milyon)
    • Skate Board – New (1 milyon)
    • Find Hidden Differences (1 milyon)
    • Shoot Master (1 milyon
    • Spot Hidden Differences (500,000)
    • Dancing Run – Color Ball Run (500,000)
    • Find 5 Differences (500,000)
    • Joy Woodworker (500,000)
    • Throw into Space (500,000)
    • Divide it – Cut & Slice Game (500,000)
    • Tony Shoot – NEW (500,000)
    • Assassin Legend (500,000)
    • Throw Master (500,000)
    • Stacking Guys (500,000)
    • Save Your Boy (500,000)
    • Assassin Hunter 2020 (500,000)
    • Stealing Run (500,000)
    • Fly Skater 2020 (500,000)
    • Disc Go (500,000)

    googleplay

    Eğer yukarıdaki oyunlardan herhangi birine sahipseniz, telefonunuzdan kaldırmanız sizin için daha güvenli olacaktır.

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