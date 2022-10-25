48 çekirdekli M2 işlemcili yeni Mac Pro geliyor

Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı bilgisayarlar arasında M2 işlemcili yeni Mac Pro’nun da adı geçiyor.

Apple'ın, bilgisayar sektöründe ses getirecek yeni bir Mac hazırladığı ortaya çıktı. 48 çekirdekli M2 ile desteklenecek Mac Pro, çıtayı en üst seviyeye çıkarabilir.

Apple’ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı bilgisayarlar arasında M2 işlemcili yeni Mac Pro’nun da adı geçiyor.

Gelen bilgilere göre Apple, M2 Max'ten bile daha güçlü işlemciye sahip Mac Pro modelini yakında duyurabilir.

Yeni işlemciler yolda

''M2 Ultra'' ve ''M2 Extreme'' isimli olması beklenen işlemciler, yeni Mac'lere güç verecek. Bu işlemcilierin en dikkat çeken yanı ise 48 ve 152 çekirdekli seçenekler sunması. Yeni işlemciler, mevcut M2 Max’ten en az iki veya dört kat daha güçlü olacak.

Öte yandan, Apple'ın bu iddiaları henüz doğrulamadığını belirtelim. Bununla birlikte şirket, Mac Pro’dan önce yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro ve Mac mini modellerini duyurabilir.