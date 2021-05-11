SpaceX, 60 Starlink internet uydusunu daha uzaya fırlattı

ABD'li uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya gönderdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon 9 roketi, fırlatmadan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerek, şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki platformuna iniş yaptı.

Öte yandan, yeni gerçekleştirilen fırlatma, firmanın gelişmekte olan internet servisi için bu yıl içinde gerçekleştirdiği 14'üncü, toplamda ise 27. fırlatma oldu.

SpaceX, 60 Starlink uydusunu daha fırlattı - VİDEO

FALCON 9'UN 10. GÖREVİ

Bu görevle birlikte aynı Falcon 9 roketi, tam 10. kez kullanılmış oldu. Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez SpaceX üretimi yeniden kullanılabilir bir roketin görev sayısının çift haneli rakamlara ulaştığını duyurdu.

10 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.