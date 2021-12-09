5 milyar dolarlık göktaşı, Dünya'nın yakınından geçecek

NASA'ya göre Eyfel Kulesi'nden daha büyük, "potansiyel olarak tehlikeli" bir göktaşı, bu hafta Dünya'nın yörüngesine girecek. Cismin üzerindeki madenlerin değeri ise yaklaşık 5 milyar dolar.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Kasım ayında bir açıklama yayınlayan NASA, Eyfel Kulesi büyüklüğünde dev bir göktaşının Dünya'ya doğru yaklaştığını duyurmuştu.

11 ARALIK'TA GEÇECEK

4660 Nereus veya 1982 DB olarak isimlendirilem göktaşının, 6 bin 578 km/saat hızla 11 Aralık’ta dünyanın 3,9 milyon kilometre yakınından geçeceği hesaplandı.

Gök cismi, büyüklüğü ve Dünya'ya yakınlığı nedeniyle Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroit (PHA) olarak sınıflandırıldı.

İlk olarak 1982'de keşfedilen Nereus, yaklaşık 10 yılda bir Dünya'ya yaklaşıyor. NASA, Nereus'un Dünya'ya sonraki yakın geçişlerini 2 Mart 2031'de ve Kasım 2050'de yapacağını tahmin ediyor.

Söz konusu göktaşı, önümüzdeki on yıllarda 12 kez daha geri dönecek, ancak Dünya’ya en fazla 1,2 milyon kilometre uzaklıkla 14 Şubat 2060 tarihinde yaklaşacak.

5 MİLYAR DOLARLIK MADEN VAR

600 binden fazla asteroidi izleyen Asterank veri tabanına göre Nereus'un, yaklaşık 5 milyar dolar değerinde nikel, demir ve kobalt yataklarına sahip olduğu tahmin ediliyor.

Diğer taraftan, hem NASA'nın Dünya’ya Yakın Asteroid Rendezvous-Shoemaker (NEAR) robotik misyonu hem de Japon Hayabusa misyonu Nereus'a keşif görevi düzenlemeyi düşünüyor.

NASA, bu yıl göktaşı için görev düzenlemeyeceğini, çünkü gök cisminin yörüngesinin roket fırlatmaya uygun olmadığını aktardı.

UZAY MADENCİLİĞİNİN ÖNEMİ

Göktaşının üzerinde değerli madenlerin olması, NASA'nın ilgisini çekiyor. Çünkü uzmanlar, bu uğraşın Ay veya Mars tabanlı bir koloni için gerekli madenleri uygun maliyetle sağlayabileceğine inanıyor.

Kozmik madenler kullanılabilirse, diğer gezegenlerde kurulacak üsler için gerekli yapı malzemelerinin Dünya'dan gönderilmesi gerekmeyecek.