50 megapiksel kameralı Nokia G21 yakında geliyor

Bu ay piyasaya sürülmesi beklenen Nokia G21, Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Telefonun özelliklerini sizler için derledik.

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla pazara tutunmaya çalışıyor.

Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, bu ay içinde yeni Nokia G21 modelini tanıtacak.

Geçen yıl piyasaya sürülen Nokia G20'nin yerini alacak telefon, Geekbench veritabanında ortaya çıktı.

NOKIA G21 ÖZELLİKLERİ

Geekbench verilerine göre Nokia G21, 1.61 GHz frekanslı UniSoC T606 yonga setinden güç alacak.

4 GB RAM kapasitesine sahip telefon, Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak.

Telefon, Geekbench tek çekirdek testinden 312 puan, çoklu çekirdek testinden 1.157 puan alıyor.

6.5 inç büyüklüğünde ve HD+ (1600 × 720 piksel) çözünürlüğünde bir ekranla gelecek Nokia G21, 50 megapiksel ana sensöre sahip üçlü kamera sistemi ile karşımıza çıkacak.

8 megapiksel selfie kamerası ve 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olması beklenen telefonun fiyatı henüz netleşmiş değil.





