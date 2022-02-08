Euro
15.58
0.16%
Dolar
13.65
0.43%
Altın
799.89
0.45%
Borsa
2015
0.85%
Bitcoin
595.510
2.93%
BTXN Coin
33.27
-0.44%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Yağmur 3 C

    50 megapiksel kameralı Nokia G21'den ilk görseller geldi

    Bu ay piyasaya sürülmesi beklenen Nokia G21, geçtiğimiz günlerde Geekbench veritabanında ortaya çıkmıştı. Şimdi de telefona ait ilk görüntüler yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 15:02
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 15:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    50 megapiksel kameralı Nokia G21'den ilk görseller geldi

    Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla pazara tutunmaya çalışıyor.

    Son zamanlarda düşük fiyatlı modellere ağırlık veren şirket, bu ay içinde yeni Nokia G21 modelini tanıtacak.

    Geçen yıl piyasaya sürülen Nokia G20'nin yerini alacak telefon, geçtiğimiz günlerde Geekbench veritabanında ortaya çıkmış ve bazı özellikleri belli olmuştu.

    Görseller akıllı telefonun koyu yeşil, kahverengi ve açık yeşil renk seçenekleriyle satışa çıkacağını gösteriyor.

    Damla çentikli tasarımla karşımıza çıkmaya hazırlanan Nokia G21, plastik arka panel ve dikey kamera kurulumuyla dikkat çekiyor.

    nokia g21

     

     

    NOKIA G21 ÖZELLİKLERİ

    Geekbench verilerine göre Nokia G21, 1.61 GHz frekanslı UniSoC T606 yonga setinden güç alacak.

    4 GB RAM kapasitesine sahip telefon, Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak. Telefon, Geekbench tek çekirdek testinden 312 puan, çoklu çekirdek testinden 1.157 puan alıyor.

    6.5 inç büyüklüğünde ve HD+ (1600 × 720 piksel) çözünürlüğünde bir ekranla gelecek Nokia G21,  50 megapiksel ana sensöre sahip üçlü kamera sistemi ile karşımıza çıkacak.

    8 megapiksel selfie kamerası ve 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olması beklenen telefonun fiyatı henüz netleşmiş değil.

    nokia g21


    Görüş Bildir