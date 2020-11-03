50 milyon akıllı telefon satışına en kısa sürede ulaşan marka Realme oldu

50 milyon akıllı telefon satışına en kısa sürede ulaşan marka Realme oldu

Counterpoint Research'ten alınan en son verilere göre akıllı telefon markası Realme, 50 milyon adetlik satışa en kısa sürede ulaşan üretici olmayı başardı.

4 Mayıs 2018'de Çin'de kurulan ve kısa süre içerisinde hızla büyüyen akıllı telefon üreticisi Realme, piyasaya sürdüğü fiyat-performans telefonlarıyla tanınıyor.

Geçtiğimiz aylarda resmi olarak Türkiye pazarında yerini alan Çinli şirket, yeni bir rekora imza attı.

Realme, Counterpoint Research tarafından yayınlanan "üçüncü çeyrekte en çok satan üreticiler" listesinde 7. sırada yer almasına rağmen, çeyrek bazda yüzde 132 ve bir önceki yıla göre de yüzde 45 büyüme kaydetti.





50 MİLYONA ULAŞARAK REKOR KIRDI

Üçüncü çeyrekte 14,8 milyon akıllı telefon satmayı başaran Realme, kuruluşundan yalnızca 9 çeyrek dönemden sonra 50 milyon telefon satarak, bu alandaki rekorun yeni sahibi oldu.

Daha önce Samsung, ilk 10 çeyrek boyunca 50 milyon telefon satarak, bu sayıya en hızlı ulaşan üretici konumundaydı.

Xiaomi ve Vivo 12, Apple 13 ve Huawei ise 14 çeyrek dönem sonunda 50 milyon adetlik satış rakamına ulaşmıştı.

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